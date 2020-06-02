Трамп оголосив загальнонаціональну мобілізацію військових для вгамування протестів у США

Президент США Дональд Трамп оголосив про можливість загальнонаціональної мобілізації військових для вгамування протестів через вбивство поліцейськими Джорджа Флойда, якщо до цього кроку не вдасться місцева влада.

Про це Трамп заявив під час брифінгу у Білому домі в понеділок, 1 червня, — передає Громадське.

«Я мобілізую всі наявні федеральні ресурси, цивільні й військові, щоб зупинити бунт й мародерство, припинити руйнування й підпали, а також захистити права законослухняних американців», — заявив президент США.

Раніше Трамп закликав губернаторів усіх штатів застосувати сили Національної гвардії «у достатній кількості» для вгамування протестів, викликаних убивством Флойда.

«Мері й губернатори мають забезпечити суттєве переважання правоохоронців, аж поки не стихне насилля. Якщо міста й штати відмовляються вживати заходів для захисту громадян, їхнього майна і власності, я направлю американські Збройні сили й ті швидко вирішать проблему замість них», — сказавши він.

Американський лідер додав, що нинішні події є «не мирними протестами, а актами внутрішньонаціонального терору».