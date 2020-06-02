Порошенко виконав лише 10% з того, що обіцяв, — гендиректор «Південмашу»

Генеральний директор «Південмашу» Сергій Війт заявив, що екс-президент Петро Порошенко за час правління виконав лише 10% з того, що обіцяв зробити для держкорпорації.

Про це Війт розповів в інтерв’ю «Країні».

Війт зазначив, що за останні роки на підприємство приїжджали два різних президента — Петро Порошенко та Володимир Зеленський. Обидва вони обіцяли держзамовлення, виплату заборгованості і багато іншого.

На питання про те, що з обіцяного було виконано, Війт розповів: «Це хитренький питання. Не хочу виділяти Зеленського, але при Порошенко виконали 10% з того, що обіцяли. Ми отримали замовлення по закритому контрактом. І все, більше ми нічого не отримали, всупереч обіцянкам», — розповів Війт.