Голова Національної поліції України Ігор Клименко, який отримав у березні 121 тис. грн зарплати та надбавок, за квітень заробив 75 134 грн. Про це повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на відповідний відповідь запит Національної поліції на запит журналістів.

Згідно з документом, виплати Клименко складалися з:

— посадового окладу – 40 тис. грн;

— надбавки за спеціальне звання – 2 600 грн;

— надбавки за стаж служби — 21 300 грн;

— надбавки за виконання функцій експерта з питань державної таємниці – 8 тис. грн;

— надбавки за роботу в умовах режимних обмежень — 8 тис. грн;

— надбавки за специфічні умови служби — 41 535 грн.

«Гранична сума при цьому, згідно із законом, склала 75 134 гривні», – відзначають журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що відсторонений від посади глави поліції Вінницькій області Юрій Педос став радником Клименко.

В тему: «Дармоїди Авакова»: чому українці незадоволені своєю поліцією?

SKELET-info

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Глава Нацполиции в квітні отримав в два рази менше зарплату оновлено: 2 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0