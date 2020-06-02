Повінь – зміна системи

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Доба в ООС: три обстріли, є поранений

02.06.2020

Минулої доби в зоні проведення ООС на сході Україн було три рази порушено режим припинення вогню.

“Наші позіції обстріляли з гранатометів різних систем і застосували безпілотний літальний апарат”, – повідомляють у прес-центрі ООС.

За даними розвідки, минулої доби було поранено двох окупантів. Внаслідок обстрілів з боку загарбників один воїн Об’єднання єднаних сил отримав поранення. Його було доставлено до військового медичного закладу. Стан здоров’я українського оборонця задовільний. За поточну добу втрат серед наших захисників немає.

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