Як Китай допомагає Росії в «нафтової війни»

Олександр Роджерс

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А я знаю, що в Росії все буде добре. Не «вірю», а знаю.

Тому що оперую не пропагандою і не на емоціях, а спираюся на факти.

Міністерство торгівлі КНР (MOFCOM) розповів про реалії та перспективи китайсько-російської торгівлі в 2020 році. Обсяг торгівлі між Китаєм і Росією з січня по березень виріс на 3,4 відсотка в річному вирахуванні до $25,35 мільярда, повідомив прес-секретар Мінторгу КНР Гао Фен.

Гао Фен зазначив, що темпи зростання є другими за величиною між Китаєм і його основними торговими партнерами за перші три місяці цього року, що свідчить про стійкості і мощі» китайсько-російської торгівлі.

Зокрема, китайський імпорт російських товарів досяг $16,2 мільярда, збільшившись на 17,3% у річному обчисленні.

Експорт Китаю в Росію скоротився на 14,6% у річному вирахуванні до $9,15 мільярда з-за збоїв в промисловому виробництві і коливань валютних курсів у першому кварталі.

Китайські товариші, чия власна економіка почала відновлюватися після перенесеної епідемії, старанно підтримують Росію, прагнучи купувати у нас більше товарів.

Більше того, під час цієї самої нафтової війни Китай скоротив у березні купівлю нафти від найбільшого постачальника (Саудівської Аравії) на 1,6% і збільшив закупівлю нафти у Росії на 31%.

Причому це повідомляє не якась там «кремлівська пропаганда», а цілком собі «Ройтерс».

І це незважаючи на всі пропоновані саудити знижки і відстрочки…

Деяким несвідомим (а можливо і зовсім несвідомим) персонажам пора зрозуміти: протистояння у світі вже давно вийшло за рамки суто економічної логіки.

Як сказав днями Таратута (а це ще той прихлебатель США) в ефірі у Соловйова, «На порядку денному три питання: лідерство, лідерство і лідерство».

Ми вийшли за межі того, що описується в «Економікс» і повернулися до старої доброї політекономії, де прибуток – зовсім не головний показник ефективності та успіху.

США давно втратили економічне лідерство (я не знаю, яким упоротым треба бути, щоб до сих цього не визнавати). США втратили ідеологічне лідерство. США втратили дипломатичне лідерство (у Обами вже виходило слабо, а Трамп особливо постарався все угробити). США втратили військове лідерство (половина авіаносців поламана, друга половина заражена).

А тепер Сполучені (поки) Штати ще й зайняли сумнівне перше місце (з кінця) по ефективності своєї системи охорони здоров’я – найбільше хворих у світі, найбільше загиблих від коронавіруса і так далі.

Зараз ще вилазять матеріали про те, що у розпал епідемії в США приватні компанії закривають лікарні. Риночок, як кажуть, порішав.

Гегемон простягнув ноги, і валяється в багнюці, п’яний від стекломоя (Департамент охорони здоров’я Іллінойсу заявив, що за останні дні значно збільшилась кількість випадків отруєння очисниками. Трамп так вдало пожартував про лікування очисником від коронавіруса), звинувачуючи у своєму занепаді Росію і Китай.

А тут ще й американська нафта марки WTI знову впала в ціні до 12 доларів і торгується більш ніж в півтора рази дешевше російської Urals (яка коливається між 19-20 доларами за барель). Строго як я і писав – бо сховища в Кушинга забиті майже під зав’язку, і діти її просто нікуди.

В таких обставинах американським елітам нічого не залишається, крім як намагатися шукати крайнього у своєму розвалі, звинувачувати кого попало і нагнітати істерію в божевільній спробі засудити Росію і Китай (більше-то нічого не залишається).

Китай же в таких умовах розумно підтримує російську економіку і зміцнює наші союзницькі відносини. Тому що, як говорить стародавня приказка, «натовпом і падаючого гегемона легше бити».

Олександр Роджерс