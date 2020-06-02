Стали відомі подробиці справи про створення плантації конопель майором ФСБ

Кримінальну справу колишнього майора ФСБ Юрія Дрындина, засудженого до восьми років ув’язнення за створення плантації конопель, буде переглянуто Південним окружним військовим судом. Про це повідомляє «Коммерсантъ», якій стали відомі подробиці у справі.

За даними видання, прокуратура опротестувала вирок чекістові, порахувавши його занадто м’яким. У ході дебатів держобвинувач зажадав для Дрындина 15 років позбавлення волі за організацію незаконного культивування рослин, що містять наркотичні речовини, у великому розмірі групою осіб і замах на перевезення і збут наркотиків у великому розмірі.

Дрындин служив у Службі безпеки України і боровся з організованою злочинністю і корупцією. Коли Крим був приєднаний до Росії, він перейшов до регіонального управління ФСБ і зайнявся боротьбою з тероризмом, за що українські власті оголосили його в розшук за дезертирство.

У серпні 2018 року Дрындина, який їхав за кермом свого автомобіля Audi A 8 затримали на посту ДПС у Волгоградській області. У машині чекіста виявився схованку і вісім пакетів з марихуаною, у кожному було по кілограму наркотичної речовини. Слідчі встановили, що майор ФСБ мав намір продати наркотики, вирощені на власній плантації, створеної у місті Волзький. Йому допомагали троє спільників. Дрындин роздобув десь насіння конопель, з яких з’явилося не менше 38 кущів, замаскованих під грядки з помідорами. З них вийшло 14,6 кілограма марихуани. Її майор ФСБ планував продавати в Криму, але не встиг, при перевезенні його спіймали.

Після арешту Дрындина за місцем його служби в кримському управлінні ФСБ була проведена перевірка, в результаті якої були покарані його керівники, а один — підполковник Ігор Єгоров отримав три догани і був звільнений. Зокрема, виявились порушення в ході роботи Дрындина з секретними агентами. З’ясувалося, що якийсь «агент М» знаходиться у федеральному розшуку за незаконний обіг наркотиків, а Дрындин фальсифікував довідки про контрольних зустрічах з ним. Відповідальність за ці прорахунки поклали на підполковника Єгорова, який, начальство вважало, зневажливо ставився до своїх службових обов’язків: він повинен був постійно слідкувати за діяльністю своїх підлеглих, у тому числі Дрындина, і представників агентурної мережі.