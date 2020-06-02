Сергей Притула рассказал о жизни в Киеве и съемной квартире

Ведущий Нового канала Сергей Притула ко Дню Киева поделился воспоминаниями о времени, когда он только перебрался в столицу и снимал квартиру вместе с известной украинской группой «СКАЙ».

По словам Притулы, в Киев из Тернополя в начале 2000-х приехало немало его знакомых. Однако не всем удалось прижиться в столице.

«Київ – це неймовірне місто, місто можливостей, місто, яке ніколи нікого не чекає з широкими обіймами, – говорит Притула. – Адаптація до нього відбувалася доволі складно. Я належу до певної категорії тернополян, які виїхали до Києва «пачкою». Водночас, пацанів і дівчат із тернопільскої «діаспори», з якими я регулярно спілкувався в середині «нульових», було приблизно десятка два. З них до Тернополя повернулося більше половини. Не змогли реалізувати себе, не змогли адаптуватися. І нащо вимахуватися перед людьми, мовляв, «Я такий крутий, живу в Києві», коли ти мешкаєш у двокімнатній квартирі, де ще восьмеро людей? Я знаю, про що говорю, бо сам такий період проходив, коли ми на вулиці Патріса Лумумби (зараз – Іоанна Павла II) жили тусовкою з групою «СКАЙ», і там, звісно, був дурдом!»

Все это происходило за несколько лет до того, как Сергей пришел на Новый канал и стал ведущим «Хто зверху?», «Дети против звезд», «СуперИнтуиции» и многих других проектов.

«Чітко пам`ятаю, коли зрозумів, що люблю Київ… Я працював на «Music-радіо», тоді дуже пізно вийшов з офісу радіостанції після вечірнього ефіру, – вспоминает ведуший. Там світив ліхтар і падав лапатий сніг. Я стояв і думав: «Хочу додому». Тоді в моїй уяві постала не стара квартира, яку я орендував у Тернополі, не мамина хата у Збаражі, а от саме та, у Києві, де я на той момент жив».

А в скором времени ведущий намерен рассказать о своих любимых местах в столице: «Хочу для свого YouTube-каналу зняти невеликий ролик про улюблені місця у Києві. Звісно, розповім не про всі, бо не хочу їх із кимось ділити (усміхається), але частинку розкрию».