Скандальні судді і найбільша квартира в Одесі

Епопея з найбільшою квартирою в Одесі має всі шанси на продовження. Раніше ми вже публікували історію однієї з афер екс-депутата Одеської обласної ради, якого сьогодні розшукує МВС Павла Напрієнко з елітною житловою площею Південної Пальміри.

Він придумав досить просту схему, за допомогою якої він оформляє житлоплощу площею практично 1300 кв. м. на свого батька, не заплативши при цьому практично ні копійки.





Цілком зрозуміло, що для реалізації даного плану Напрієнко був необхідний як мінімум один спільник. Ним став його вірний «побратим» за пиятики в нічних клубах Гердас Дубрицкас. За сумісництвом він один із засновників компанії-забудовника «Олімпекс-Транс», яка, власне, і зводила будинок, де подсуетил собі квартирку Павло.

Тричі куплена з 300-ї рентабельністю

Примітно, хоча більш правильно сказати «закономірно», але «Олімпекс-Транс» має досить скандальну репутацію як забудовник, який входить в групу ХАННЕР-ТРАНС. Ошукані інвестори неодноразово пікетували органи державної влади і навіть консульства республіки Литва з вимогами чи видворити скандального девелопера з України, або змусити його добудовувати будинки.

Але повернемося до історії квартири. Пентхаус в елітному новобудові «Ланжерон», що знаходиться за адресою місто Одеса, вулиця Віри Інбер, 5, кв. 135 на самому березі моря близько найбільш престижного місця відпочинку – пляжу Аркадія загальною площею 1265 квадратних метра, закономірно вважається найбільшою квартирою в Одесі.

Завдяки схемі Напрієнко купує свої розкішні апартаменти «всього лише» за 550 тис дол. Це близько 435$/кв. м. при ринковій вартості на початковому етапі будівництва у 2000 дол. Виходить купив «елітку» в центрі за ціною передмістя. Навіть зараз з урахуванням карантину і зниження продажів квадратний метр в люксовому РК коштує не менше 2500 дол./кв. м. Рентабельність у 150-200% – вельми і вельми солідний «куш».





Тепер трохи про саму схему. Згаданий вище собратымник Дубрицкас дає Напрієнко найбільш лояльні умови для покупки квартири. Продається вона в кілька етапів. У березні 2014-го року укладається договір купівлі-продажу з розстрочкою платежу між ТОВ «Олімпекс Транс» і батьком Павла Напрієнко Володимиром. Від імені старшого Напрієнко підписується молодший. В 2015-му – підписується додатковий контракт до купівлі-продажу. І в кінці травня 2016-го ще один договір купівлі-продажу тепер уже батька по довіреності підписує його від імені сина, отримавши при цьому права власності на квартиру.

Не будемо задаватися питанням: навіщо самотньому пенсіонерові такі величезні апартаменти і яка квартплата за них. Це чиста демагогія, але факт потрійний перепродажу квартири сином-батьком досить чітко має наштовхнути на думку про гешефті, який хочуть провернути дійові особи. І дуже дивно, чому одеські фіскали не зацікавилися цими куплями-продажами.

Але повернемося до самої квартирі. Цілком зрозуміло, що чотиризначна цифра площі однієї квартири в декларації про доходи возмутят кого завгодно. Навіть президента. Та ще й платити податки з цього дуже не хочеться. Щоб ні у кого не виникало підозр – він купує квартири в кредит. Причому бере їх на свою дружину (на сьогодні вже зі статусом «колишня» — прим.авт.), підробивши її підпис на документах позики. Крім цього, Напрієнко неміряно зменшує площу квартири в два рази.

Коли з величезним хоромам виникли суперечки, то Павлу Напрієнко зіграв добру службу його корупційний френд-ресурс. Його добре знайома суддя Приморського районного суду р. Одеса Ольга Шенцова в два дуже швидко борг Напрієнко перед «Олімпекс-Транс» з 500 000 доларів перетворює у борг 400 тисяч гривень. Примітно, але ні Напрієнко, ні представники забудовника жодного разу не з’явилися на судові засідання.

В результаті Напрієнко з квартирою вартістю в кілька мільйонів, бенефіціари «Олімпекс-Трансу» без грошей за продаж пентхауса, а дружина Напрієнко вже з приставкою колишня – з багатомільйонним кредитом, який не оформляла.

Таке собі рівняння тричі три вийшло: три рази продавав, може отримати за продаж три ціни, брало участь три подільника. В. з урахуванням того, що у формулі трьох два незадоволених і задоволений, квартирі ще доведеться пройти як мінімум три кола суду. Вірніше, один вже пройшла – першу інстанцію у Шенцовой. Тепер апеляція з трійкою суддів, які цілком можуть залишити задоволеним все того ж Павла Напрієнко, так як входять в корупційний френд-лист його френдів.

Скандальні секрети одеський суддів

Згадана вище суддя Ольга Шенцова має славу дуже неписьменною, але дуже жадібною суддею. У неї навіть коронна корупційна фраза є: «Зайдіть до мене в кабінет з доказами!», де останнє слово означає грошову винагороду за винесення потрібного стороні рішення.

У Шенцовой в арсеналі є достатньо довгий шлейф скандальних рішень. Так вона легким помахом суддівського молотка встановлює факт кровного споріднення тільки на підставі слів сторін без проведення генетичної експертизи. Підкреслюю, не факт батьківства, а той факт, що дитина і батько є кровними родичами, тобто мають практично однакову структуру ДНК! Ще суддя винесла рішення за подвійною перепродажу споруджуваної квартири, чим позбавила прав власності першого покупця, який квартиру не продавав; скасувала постанову Державної екологічної інспекції, перейнявши на себе функції Одеського окружного адміністративного суду. І багато інших від фіктивних боргів за розписками, до серйозних квартирних афер. Саме за таку діяльність на суддю сиплються скарги Вища рада правосуддя. Сам же ВСП не раз привертав Шенцову до дисциплінарної відповідальності.





Наприклад, одне із стягнень вона отримала по справі №2/1522/12530/11 за умисне «істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило реалізацію учасниками судового процесу наданих їм процесуальних прав». Не повірили в Раді «описку». Знають старий перевірений спосіб суддівського шулерства – виправлення рішення з мотивом виправлення описки.

Ще один догану від ВСП Шенцова отримала за винесення постанови без будь-яких аргументів і мотивів, за якими суддя дійшла висновку про наявність підстав для забезпечення скарги на дії державного виконавця в тому числі шляхом зупинення судом розшуку заарештованого і оголошеного в розшук державним виконавцем майна боржника зі значним перевищенням процесуальних строків.

Для створення більш повного образу судді варто згадати і залучення Шенцовой до дисциплінарної відповідальності за блокування господарської діяльності ПРАТ «Коблево» з порушенням правил підсудності та безпідставне затягування процесу. Причому рішення про блокування вона виносила тричі.

Варто відзначити, що з квартирної аферою, Шенцева іменем України засилила шахрайську схему прихованої купівлі-продажу даної квартири кентам Напрієнко-Дубрицкасу і заощадила їм грошей не тільки на сплату податків, але і горезвісних згаданих вище 440 тис грн. Сьогодні ведеться ряд кримінальних проваджень за фактом постановлення завідомо неправосудного рішення, шахрайства в особливо великих розмірах. А в рамках даних кримінальних справ накладено арешти на цю квартиру. Крім цього, «правосуддям» Шенцовой дуже зацікавилися в Державному бюро розслідувань, НАБУ і Нацполиции. І не виключено, що пильну увагу слідчих незабаром переросте в реальне оголошення підозри судді.

Трійка, трійка, трійка чорних мантій

Потенційними клієнтами на підозри ДБР можуть стати і інші судді Одеської області. Особливо ті, які входять у френд-лист коханки Павла Напрієнко адвокатеси Юлії Шер, яка є дочкою екс-судді Приморського районного суду Одеси Наталії Ільченко.

Саме Ільченко дала своєму чаду всі ниточки корупційних зв’язків на суддів Південної Пальміри. В тому числі і на трійку Заікін-Князюк-Таварткіладзе. Вірніше, тільки одного з них – Анатолія Заікіна. Інші приймуть рішення не дивлячись. А це саме та трійка, яка розглядатиме апеляційну скаргу на чарівне перетворення півмільйона доларів 440 000 гривень Шенцовой.

Але з Анатолієм Заїкіним і Олександром Таварткіладзе сам Павло Напрієнко знайомий давно. Толя Чудотворець – так називають його адвокати і судді за вміння виносити воістину «чудесні» рішення – вже узаконював визнання кровного батьківства дитини Наталії Стародубцевої, якого вона народила, перебуваючи у шлюбі з якимось Геннадієм Ткачуком, за Напрієнко. Примітно, що останній на момент народження дитини навіть не був знайомий з його матір’ю – Стародубцевої. Ось такий він Толя Чудотворець.





Варто відзначити, що за одне з таких «дивних» рішень Заїкин отримав по обличчю від депутата однієї з місцевих рад прямо на весіллі своєї дочки. Сергій Дейдей так висловив своє обурення рішенням по Ренійському хлібозаводу та відновлення суддею корумпованого керівництва місцевого БТІ.

Що стосується Олександра Таварткіладзе – одного з суддів трійки – то про його славу в суді, за чутками, тихого, а може і буйного алкоголіка ми, можливо, розповімо у наступному матеріалі.

Ми зв’язалися з Таварткіладзе по телефону в п’ятницю 29 травня. Суддя заявив, що справа йому абсолютно незнайоме. Говорить навіть в очі його не бачив, та й навіщо «адже він там боковий суддя». Ось він суперпроФФесиональный підхід до роботи, подивимося за підсумками розгляду справи наскільки воно йому абсолютно незнайоме.

Третій в трійці – Олександр Князюк, який вчинив як Свинарчук-Гладковський і змінив прізвище з Закропивний на Князюк не тільки собі, але і своїй дружині мультимиллионерши у сфері агробізнесу, а також своїм чотирьом дітям. Таким чином, можливо, суддя намагається сховатися від клейма «ворог української журналістики», яке заслужив своїми упередженими рішеннями щодо представників ЗМІ, а також ДТП зі смертельним результатом? Про це плануємо також розповісти…

«Ворог української журналістики» Закропивний-Князюк

Ось така відважна трійка. У країнах з розвиненою демократією половини такої інформації на будь-кого з суддів було б цілком достатньо, щоб усунути їх від можливості відправляти правосуддя назавжди. Щоб такі як Шенцова, Заікін не маралі своїм виглядом почестную мантію судді.

І цілком правильними в цьому випадку є дії Офісу президента, які вже давно готують нормальну судову реформу з повним звільненням вертикалі служителів Феміди від зашкваренных і корумпованих суддів.

Це ще не все. Копаємо далі….

Іван Дидьковский