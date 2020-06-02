Українцям пояснили, як повернути втрачену субсидію

В Кабміні, обещавшем на період карантину не припиняти надання житлових субсидій, пояснили, що робити в тому випадку, якщо людину позбавили держдопомоги помилково і якщо через санітарних обмежень він не може потрапити на прийом до органів соцзахисту.

Так, в ефірі «1+1» заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко зазначив, що у разі неможливості потрапити на особистий прийом, документи слід надсилати поштою.

«Звернутися до органу соцзахисту населення письмово написати заяву і направити його поштою. Орієнтовно до десяти днів. Якщо протягом цього часу відповіді немає, то треба з’ясувати, на якому етапі розгляду знаходиться конкретний документ», — зазначив чиновник, відповідаючи на запитання пенсіонерки, яка отримала повідомлення про припинення надання субсидії. Жінка поскаржилася, що за комуналку платила справно, всі чеки є, але особисто довести, що послуги сумлінно оплачувалися, вона не може.

За словами Віталія Музиченко, у травні почалася процедура перегляду прав на отримання субсидії на наступний опалювальний період — вивчається інформація про те, як одержувачі оплачували комуналку.

«Тобто, постачальники послуг надають інформацію управлінням соцзахисту про наявність простроченої заборгованості. Бувають ситуації, коли ця інформація не відповідає дійсності. За нашими даними, понад 95% отримувачів субсидій — добропорядні платники, у яких немає боргів», — зазначив Віталій Музиченко і ще раз порадив тим, хто отримав повідомлення про припинення виділення субсидії, направляти копії поштою в управління соцзахисту. «Це не буде перешкодою для отримання субсидій», — додав заступник міністра.