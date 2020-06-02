У Дніпрі мотоцикліст збив двох пішоходів

У понеділок, 1 червня, на Січеславської Набережній сталося ДТП за участю мотоцикла і пішоходів. В результаті постраждали дві дівчини.

Аварія сталася близько 21:10. Про це повідомляє місцеве видання.

За попередньою інформацією, мотоцикл рухався в бік центру, коли почалася сильна злива. В цей час на пішохідний перехід вийшли дві неповнолітні дівчини. Водій мотоцикла помітив пішоходів і відразу ж зреагував, однак через слизьку дорогу мотоцикл почало заносити і вчасно зупинити транспорт не вдалося. В результаті зіткнення дівчата отримали травми. На місце прибули співробітники поліції і бригада швидкої допомоги. Постраждалих госпіталізували.