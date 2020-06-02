Кличко записав відеозвернення про заворушення в США

Колишній боксер у надважкій вазі Володимир Кличко засуджує дії співробітника поліції США Дерека Шовина, які призвели до загибелі афроамериканця Джорджа Флойда і стали результатом протестів людей і заворушень у багатьох штатах.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, яке опублікував в Twitter.

#georgefloyd #humanrace #staysafe #protestresponsibly #sports #olympics #diversity #antiracism #weallareone pic.twitter.com/ml40ONTc5L

— Klitschko (@Klitschko) May 31, 2020

«Я хочу висловитися проти расизму. Я пізнав спорт через такі багатонаціональні змагання як Олімпійські ігри. У спорті, а особливо в бойових мистецтвах, завжди присутня повага до суперника. Ти приймаєш його незалежно від того, звідки він родом», — заявив Кличко.

Він зазначив, що ставлення до людини не повинно залежати від статі, кольору шкіри та сексуальної орієнтації.

На його думку, необхідно підтримувати людей, «чиї голоси не чують». 25 травня у місті Міннеаполіс, штат Міннесота поліцейський Дерек Шовин в ході затримання Джорджа Флойда натиснув того на шию коліном, що стало причиною смерті.