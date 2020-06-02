У чому різниця між Майданом в Україні і протестами в США? Справа не тільки в тому, що у нас не громили магазини, і не було грабежів. Справа в тому, хто і в ім’я чого виходив на Майдан. У нас побили тоді студентів. Страшно побили. І ми вийшли.

У них поліцейський убив при затриманні 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Фактично задушив, притискаючи його шию до асфальту коліном, а інші копи утримували Джорджа закутим у кайдани. І в США вийшли. Але є велика відмінність в тому, хто очолив протест.

У нас вийшли громадяни. І у нас протест не перейшов у грабежі та погроми. У тих, хто вийшов не було такої мети. Ми виходили проти свавілля влади. Було бажання поставити владу на місце. А у США на чолі протесту, на жаль, спочатку були маргінали і бидло, яке сприймає протест, як можливість грабонути або побеспредельничать. Ми хотіли змін в державі, і вибрали формат Майдану. У США більшість протестувальників хоче змін свого особистого добробуту і тому грабує магазини. Не хотіли б — не грабували. Для них протест лише прикриття для грабежу. Завжди важливо хто ставить перед собою певні цілі і чого реально хоче, а не чим прикриває свої дії. Дії найкраще говорять про мотивацію. Тому порівняння того беззаконня, що зараз ми бачимо в США з Майданом абсолютно не коректно.

P. S. Вночі я поспілкувався з кількома друзями в США. Всі говорять одне і теж. Вибори скоро. І політики бояться, що жорсткість по відношенню до протестуючих може відштовхнути від них голоси на користь опонентів. Ось так бажання зберегти лояльність виборців впливає на багато процесів в США. Але всі мої приятелі, без винятку, впевнені в тому, що кожен з грабіжників, мародерів і вандалів буде ідентифікований, знайдений і покараний. Для цього будуть використані мільйони камер, програма ідентифікації, яка може визначити людину, навіть якщо видно лише очі та інші спеціальні програми поліції, а так само багато що інше. Але про невідворотність покарання говорять всі вони — і поліцейський, і співробітник MTA, і лікар, і програмер. Тому що якщо це не відбудеться, то система стримування правопорушень завалиться. А це один з базових стовпів американської системи демократії.