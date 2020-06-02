Банкрутство неминуче: США безуспішно намагаються врятувати паливну галузь

Режим самоізоляції значно вплинув на паливний ринок. Обмежувальні заходи по всьому світу знизили попит на нафту. Люди стали менше споживати паливо з-за закриття авіасполучення і введений карантин.

Це призвело до того, що в світі з’явилося багато «зайвого» нафти. Після того, як у березні країни договору ОПЕК+ не змогли домовитися, держави-експортери збільшили обсяги видобутку, а після попит різко впав. Вийшло так, що країни тепер не знають, де зберігати здобуте чорне золото. З-за цього різко впала ціна на нафту американської марки WTI. Для того, щоб допомогти видобувним компаніям уряд США запропонував використовувати Національний стратегічний резерв. Втім, російські експерти впевнені в тому, що це лише відстрочить неминуче. Експерт з фондового ринку «БКС Брокер» Ігор Галактіонов сказав, що подібні заходи недостатні для ефективної підтримки галузі.

«Вільні ємності резерву обсягом до 70 млн барелів дадуть компаніям простір для маневру і дозволять скоротити витрати на консервацію свердловин. У той же час при поточних темпах зростання запасів нафти така міра є недостатньою для ефективної підтримки галузі», – упевнений він.

Керівник аналітичного департаменту AMarkets Артем Дєєв зазначив, що навіть перезапуск китайської економіки після пандемії коронавіруса не поверне попит на нафтопродукти до прийнятного значення. Велика частина палива так і залишиться незатребуваною.

«Компанії несуть колосальні збитки: видобувати нафту в США за ціною нижче 30 доларів — працювати собі в збиток. Більш того, на ринку утворився колосальний обсяг «зайвої» нафти. Через режиму самоізоляції і припинення авіасполучення попит на паливо в світі залишається мінімальним, він впав на 30-35%, хоча місяцем раніше мова йшла про 20-25%. Навіть те, що Китай на 90% запустив економіку після пандемії, не дає високого попиту на нафту», – вважає Дєєв.

Експерт згоден з думкою, що уряду США не вдасться врятувати галузь від банкрутства. В майбутньому американцям доведеться консервувати власні видобувні вишки, а ємності НСР будуть повністю забиті «зайвої» нафтою.

«Міра, на яку пішло уряд США не зможе повністю вирішити проблему і лише відстрочить банкрутство: ємності в національному резерві будуть зберігати паливо, а американські вишки не доведеться консервувати у величезній кількості», – додав він.

Раніше українська компанія «Нафтогаз» запропонувала свої послуги для зберігання нафти іноземних компаній. Але для цього Кабміну доведеться дозволити своїм партнерам не платити ПДВ.