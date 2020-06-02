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Банкрутство неминуче: США безуспішно намагаються врятувати паливну галузь

02.06.2020

Банкротство неизбежно: США безуспешно пытаются спасти топливную отрасль

Режим самоізоляції значно вплинув на паливний ринок. Обмежувальні заходи по всьому світу знизили попит на нафту. Люди стали менше споживати паливо з-за закриття авіасполучення і введений карантин.

Це призвело до того, що в світі з’явилося багато «зайвого» нафти. Після того, як у березні країни договору ОПЕК+ не змогли домовитися, держави-експортери збільшили обсяги видобутку, а після попит різко впав. Вийшло так, що країни тепер не знають, де зберігати здобуте чорне золото. З-за цього різко впала ціна на нафту американської марки WTI. Для того, щоб допомогти видобувним компаніям уряд США запропонував використовувати Національний стратегічний резерв. Втім, російські експерти впевнені в тому, що це лише відстрочить неминуче. Експерт з фондового ринку «БКС Брокер» Ігор Галактіонов сказав, що подібні заходи недостатні для ефективної підтримки галузі.

«Вільні ємності резерву обсягом до 70 млн барелів дадуть компаніям простір для маневру і дозволять скоротити витрати на консервацію свердловин. У той же час при поточних темпах зростання запасів нафти така міра є недостатньою для ефективної підтримки галузі», – упевнений він.

Банкротство неизбежно: США безуспешно пытаются спасти топливную отрасль

Керівник аналітичного департаменту AMarkets Артем Дєєв зазначив, що навіть перезапуск китайської економіки після пандемії коронавіруса не поверне попит на нафтопродукти до прийнятного значення. Велика частина палива так і залишиться незатребуваною.

«Компанії несуть колосальні збитки: видобувати нафту в США за ціною нижче 30 доларів — працювати собі в збиток. Більш того, на ринку утворився колосальний обсяг «зайвої» нафти. Через режиму самоізоляції і припинення авіасполучення попит на паливо в світі залишається мінімальним, він впав на 30-35%, хоча місяцем раніше мова йшла про 20-25%. Навіть те, що Китай на 90% запустив економіку після пандемії, не дає високого попиту на нафту», – вважає Дєєв.

Експерт згоден з думкою, що уряду США не вдасться врятувати галузь від банкрутства. В майбутньому американцям доведеться консервувати власні видобувні вишки, а ємності НСР будуть повністю забиті «зайвої» нафтою.

«Міра, на яку пішло уряд США не зможе повністю вирішити проблему і лише відстрочить банкрутство: ємності в національному резерві будуть зберігати паливо, а американські вишки не доведеться консервувати у величезній кількості», – додав він.

Раніше українська компанія «Нафтогаз» запропонувала свої послуги для зберігання нафти іноземних компаній. Але для цього Кабміну доведеться дозволити своїм партнерам не платити ПДВ.

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