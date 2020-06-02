Познер поміркував про правильність заборони «Майн кампф»

Телеведучий Володимир Познер розповів, що в окремих випадках вважає правильним заборону книг. Відповідаючи на питання шанувальника, він поміркував про таких обмежень і згадав про ситуацію з програмною книгою Адольфа Гітлера «Майн кампф». Коментар опублікований на сайті «Познер Online».

Познер розповів про думці, що книги не треба забороняти: прихильники такого підходу вважають, що заборонений плід солодкий і краще нехай люди побачать гидота такою, яка вона є», щоб відмовитися від неї свідомо. Однак журналіст вважає, що часом це може призвести до жахливих наслідків. На його думку, поширення «Майн кампф» призвело до смерті 50 мільйонів людей. «Не велика ціна за те, що “розібралися”?» — задався питанням з приводу книги фюрера журналіст.

«Я все-таки притримуюсь тієї думки, що можуть бути випадки, коли слід було б заборонити книгу», — зазначив Познер.

Однак він обмовився, що це породжує і додаткові питання. За його словами, потрібно визначати, хто має право забороняти і як можна гарантувати те, що заборона буде «правильним». «Насправді питання дуже складний і неоднозначний», — підсумував журналіст.

Раніше Познер заявив, що не бачить нічого поганого у використанні картин Адольфа Гітлера в інтер’єрі. При цьому журналіст уточнив, що важливо розуміти, чи є власник таких картин прихильником Гітлера як політика або як художника.