В Японии придумали новую технологию выявления COVID-19

В Японии ученые научно-исследовательской лаборатории университета Тэйке в Токио испытывают новую технологию выявления коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на Укринформ.

«В Японии проходит испытания новая технология, которая получила название Mixed Reality (MR), или «Смешанная реальность», с целью обеспечить безопасность медицинского персонала в процессе лечения инфицированных коронавирусом пациентов», – говорится в сообщении NHK.

Новая технология позволяет диагностировать наличие коронавирусной инфекции у человека без приближения к нему. Специальный дисплей надевается на голову, и врач получает возможность наблюдать за реальной картиной и трехмерным изображением, возникающим в линзах встроенных очков.

По информации NHK, проведено успешное испытание технологии «Смешанная реальность». Доктор направил при помощи MR-дисплея трехмерное изображение легких пациента специалисту, который находился в другом месте. Медики смогли выявить очаги воспаления в легких пациента на основе совместного анализа полученных изображений.