У аннексированном Криму обміліли водосховища: запаси води скоротилися в 2 рази

У водосховищах анексованого Криму різко скоротився обсяг прісної води. Так, на початок червня запаси води склали 85 млн кубометрів, що в 2,3 рази менше, ніж на цьому період минулого року.

Про це з посиланням на заяву “регіонального” Гідрометцентру повідомляє РИА “Новости”.

“Загальний сумарний запас води у водосховищах природного стоку до початку нинішнього літа на 110,14 мільйона кубометрів менше, ніж до початку літа 2019 року”, – йдеться в повідомленні.

Представники Гідрометцентру відзначають, що така ситуація склалася із-за малої кількості опадів на півострові. Так, у басейні річки Чорна (джерело наповнення найбільшого в Криму Чорноріченського водосховища) випало всього 9,3 мм опадів, що на 80% менше норми.