В США з новою силою розгорілися протести: відкрили вогонь по поліцейським

У Сент-Луїсі (штат Міссурі, США) під час заворушень з-за смерті афроамериканця Джорджа Флойда чотири офіцери поліції отримали вогнепальні поранення.

Як повідомляє CNN, постраждалих госпіталізували. Інцидент стався ввечері 1 червня.

«Сьогодні ввечері у нас було чотири офіцери, уражених пострілами. Всі були доставлені в районну лікарню. Все в свідомості і дихають. Вважається, що їх травми не небезпечні для життя», – заявили в поліції.

На цьому тижні протести пройшли в багатьох містах штату. У Канзас-Сіті вони спонукали мера ввести комендантську годину і запросити допомогу у Національної гвардії Міссурі.

Нагадаємо, в США не вщухли заворушення через вбивство афроамериканця Джорджа Флойда поліцейськими. Хвилювання охопили понад 200 міст. Протести спалахнули після того, як відео арешту загиблого з’явилося в мережі. У деяких штатах довелося вводити спеціальне положення з-за зіткнень протестувальників з поліцією. Під час НП загинуло дві людини.