Стало відомо, чого МВФ чекає від України

5 червня очікується схвалення Міжнародним валютним фондом нової кредитної програми для України на суму 5 млрд доларів. Напередодні події стали відомі дедлайни, встановлені МВФ для прийняття кожної з необхідних заходів.

Про це з посиланням на своє джерело в Кабінеті міністрів, повідомляє «Економічна правда».

Відзначається, що більшість завдань український уряд має виконати вже в цьому році. Втім, деякі дати ще можуть змінитися.

Так в цьому місяці мають бути затверджені плани роботи з проблемними активами державних банків Нацбанку і Ради з фінансової стабільності.

До початку осені статут НАК «Нафтогаз» підлягає змінам у відповідності з нормами Організації економічного співробітництва і розвитку.

До вересня слід змінити також і закон про Вищу раду правосуддя в частині процедури конкурсів відбору членів ВСП.

Зміниться і закон банки і банківську діяльність. Скорегувати треба вимоги щодо структури капіталу і до самого капіталу.

Планується, що для Фонду гарантування вкладів фізосіб будуть посилені процедури ліквідації та врегулювання заборгованостей пов’язаних осіб.

Крім того, до кінця літа Кабмін повинен забезпечити спрощену процедуру перемикання постачальників газу на нові договори про комунальні послуги.

У березні 2021 року очікується аудит коштів, виділених на боротьбу з епідемією COVID-19.

Необхідно також ще до вересня нинішнього року розробити нові оргструктури ГТС та ДПС з центральним офісом та територіальними підрозділами.

Запуск ГТС і ДПС, як єдиних юросіб повинен відбутися в січні наступного року.