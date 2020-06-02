Армія «ДНР» висувається вперед. Кремль порушив угоди про розведення

В принципі, я взагалі не здивований. Просто тому що Кремль ніколи не виконує угоди, які йому не вигідні. А щодо сьогоднішньої ситуації припинення вогню, розведення військ і загальне зниження градусу напруги Путіну зовсім не вигідно.

Так що після всіх угод Москва запустила пару пробних куль по реалізації свого сценарію в Мінську і ООН, подивилася на середній палець, який показали у Києві та Брюсселі, а потім перейшла до ескалації. Агресор зайняв позиції в зоні розведення…

В принципі, в цьому є і позитивні сторони. Наївні прихильники примирення з Росією в Києві отримали хороший урок – Кремль плювати хотів навіть на найсвіжіші угоди. Будуть розумніші. Цинічним представників «П’ятої колони», які і раніше не плекали ілюзій, буде важче брехати з усіх екранів про добру волю Москви, про діалог і примирення. Ну і західним партнерам можна пред’явити переконливі аргументи на користь продовження і навіть посилення санкцій. Тому що ОБСЄ, треба ж, зафіксувала прямі порушення угод навіть не в Мінську, а в Нормандському форматі. Кремлю залишиться тільки звична брехня про те, що це не вони, а самостійні сили так званих ДНР і ЛНР проявляють агресію. Тому що Київ не хоче з ними говорити прямо, ага. Але це навіть в Європі вже ніхто не вірить.

Отже, російські окупаційні сили проводять відновлення колишніх позицій на ділянці розведення сил біля Петровського. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала в цьому районі земляні та будівельні роботи. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ. Про припинення вогню і мови немає – обстріли тривають. Тобто Росія продовжує підривати погоджені в Парижі заходи щодо стабілізації безпекової ситуації на Донбасі. Ну а без їх неможливо перейти до другого етапу — до заходів щодо реалізації політичних положень мінських домовленостей. Так що після повернення на колишні позиції Кремль може сміливо поцілувати нас нижче спини. І всі забаганки, які вчора озвучував Гризлов, залишаються в категорії мрії.

Насправді тактичний підхід «маленьких кроків до світу» тут взагалі не працює. Як і марення імені Сивохо про примирення з жителями окупованих територій. Між Києвом і Донецьком немає конфлікту. Є окуповані в результаті російської агресії території України – Крим і Донбас. І Кремль не піде звідти з доброї волі. Навпаки, він хоче там залишитися назавжди під соусом «особливого статусу ОРДЛО» і використовувати цю територію як плацдарм для контролю над усією Україною. Менший приз їм не цікавий. Це стратегічна мета. Тактичні танці можуть бути будь – якими- перемир’я, розлучення військ на окремих ділянках, переговори, обмін. Але стратегія не змінюється і якщо тактичні угоди не дають Кремлю вирішити стратегічне завдання – він їх обнуляє. Все просто…