Танкери атакують на всіх фронтах

Американська нафта WTI за добу впала в ціні більш ніж на 29%, до 12 доларів за барель. Нафта марки Brent дешевша УРАЛЗ – немислиме подія!

У Сінгапурській протоці утворилося велике скупчення з танкерів. Тут спостерігається не менше 60 кораблів з нафтою, повідомляє Bloomberg. Загальний обсяг танкерів, з зберігаються в них запасом нафти сирої, досяг в Азії чотирирічного максимуму.

І це тільки під Сінгапуром.

Біля берегів Мексиканської затоки США – близько 20-ти танкерів, у Каліфорнія – багато, на підході ще 20.

Навколо Європи стовпотворіння. Мальта – 24, Греція – 60, Гібралтар – 40, у Роттердама і Амстердама близько 130-ти.

Біля Фуджейра в ОАЕ – 50, Катар – 25. І під навантаження постають все нові і нові – нафта не тільки нікому продати – її ніде зберігати.

Росія ж збільшує продаж нафти Китаю і спокійно виконує довгострокові контракти. Втрачаючи надприбутки від продажу, але торгуючи з хорошим прибутком – на відміну від американської та саудівської нафти, “Уралз” котирується трохи нижче 20 дол./бар.

Але нафтова війна надовго і ми ще багато цікавого побачимо й почуємо…