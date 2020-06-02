«Нафтогаз» чистить ряди

Реформи в газовій компанії йдуть синхронно кадрових перестановок

НАК «Нафтогаз України» змінив керівника одного з найголовніших підлеглих компаній – ТОВ «Нафтогаз Трейдінг», яке відповідає за продаж природного газу промисловим споживачам. З 26 травня це підприємство очолює Віллем Коппулс, який замінив на цій посаді Ірину Михайленко.

На фото – Віллем Коллупс

Останньою відомою компанією Коппулса була французька енергетична група Engie, в якій він очолював українське представництво. Але незважаючи на те, що до свого теперішнього призначення експат не працював у «Нафтогазі», для керівництва держкомпанії він не чужий. Так, Андрій Коболєв сватав Віллема Коппулса на посаду голови «Укртрансгазу» в 2017 р., але тоді спостережну раду НАК відхилив це рішення із-за недостатньої кваліфікації» претендента.

З тих пір персона Коппулса не згадувалася пресою, але теперішній другий його візит в групу «Нафтогаз» може викликати ще більший резонанс, ніж перша спроба. Справа в тому, що пару місяців тому в енергетичних колах почала курсувати інформація про швидке призначення Віллема Коппулса на посаду голови дивізіону по комерційній діяльності НАК. На той момент цього дивізіону не існувало, але в «Нафтогазі» публічно заявляли про його створення, коли пояснювали звільнення Андрія Фаворова з посади підлягає розформуванню дивізіону інтегрованого газового бізнесу.

«Кадрові зміни відбуваються у межах продовження трансформації гурту «Нафтогаз». Інтегрований газовий бізнес, згідно з планами подальшої трансформації НАК «Нафтогаз України» буде розділений на два дивізіони – по видобутку і комерційної діяльності. Зараз йде їх формування», – говорилося в тодішньому публічному повідомленні «Нафтогазу».

З моменту цього повідомлення пройшло два місяці, але про якесь просування в питанні створення дивізіону по комерційній діяльності досі нічого не чути. І зараз стало зрозуміло чому: дивізіон по комерційній діяльності фактично вміститься в давно існуючу компанію «Нафтогаз Трейдинг», яка зараз і знайшла нового главу в особі Віллема Коппулса.

На фото – Отто Ватерландер

Цей факт є підґрунтям для головного висновку. Вищезазначене квітневе заяву, в якому «Нафтогаз» заявляв про поділ дивізіону інтегрованого газового бізнесу на два окремих дивізіону, фактично не відповідає дійсності. Коректніше говорити про те, що «дивізіон Фаворова» просто перейшов у підпорядкування нового фаворита Андрія Коболєва – Отто Ватерландера, який став керувати ним на свій розсуд. І зараз ринок є свідком цих «усмотрений», одне з яких знайшло своє відображення у призначенні Коппулса главою ТОВ «Нафтогаз Трейдинг».

У своїх публічних заявах Андрій Фаворов не приховує своєї незгоди з політикою Отто Ватерандера. І зміна глави ТОВ «Нафтогаз Трейдинг» явно входить у це число. Справа в тому, що тепер вже звільнена Ірина Михайленко очолила трейдерську компанію з березня 2019 р., і запросив її на цю посаду саме Фаворов.

На фото – Андрій Фаворов

Знайомий Андрій Фаворов і з Віллемом Коппулсом. За неофіційною інформацією, в далекому 2015 р. вони спільно проводили переговори про приватизацію держпакету акцій «Центренерго».

Такий розклад не дозволяє однозначно заявляти про те, що зміна керівника «Нафтогаз Трейдинг» проводиться з метою зачистки «Нафтогазу» від представників Фаворова. Але певна логіка в цьому таки є.

Справа в тому, що в проекті «Центренерго» Коппулс виступав для Фаворова своєрідним ситуативним посередником у залученні фінансових ресурсів для європейців приватизації «Центренерго». У теж час вищезгадана Михайленко вважалася повноцінним членом команди Фаворова в «Нафтогазі України».

Саме Ірину Михайленко Андрій Фаворов бачив в ролі керівника вищезазначеного дивізіону по комерційній діяльності, але зараз стало зрозуміло, що вона не тільки не піде на підвищення, а й взагалі не вписується в сьогоднішню вертикаль НАК.

Володимир Комаров

«ОЛІГАРХ»