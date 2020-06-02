Вчені розповіли про спад епідемії коронавіруса в Україні

Пандемія коронавирусной інфекції найближчим часом продовжить йти на спад, а загальний відсоток заражених людей почне ставати нижче в порівнянні з числом видужали громадян.

Про це повідомляє портал «Хвиля» з посиланням на дослідження вчених, опубліковане на офіційному сайті КПІ.

Україна вже пройшла пік захворюваності коронавирусной інфекцією. Після зростання кількості хворих і стабілізації щоденного числа інфікованих громадян стали виявлятися тенденції до поступового затухання епідемії небезпечного захворювання. Такий висновки був зроблений ученими на основі дослідження Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» при Київському політехнічному інституті імені Сікорського.

Вчені прийшли до висновку про те, що фаза активного, щоденного приросту хворих коронавірусом в Україні припала на перші числа березня і тривала до кінця квітня 2020 року. Так звана «фаза плато» спостерігалася в квітні і травні поточного року. І в кінці травня цю фазу змінила інша тенденція, яка свідчить про поступове згасання епідемії коронавирусной інфекції.

Згідно з прогнозами фахівців, перший тиждень червня продемонструє лінійний характер розвитку епідемії коронавіруса. Вона буде характеризуватися тим, що кожну добу офіційно від 300 до 450 нових випадків захворювання. При цьому будуть можливі окремі новий сплески епідемії. Однак при цьому кожні добу будуть фіксувати більше число видужали щодо кількості нових випадків інфікування.

«Монотонний характер цього процесу передбачається до кінця червня. При сприятливих обставинах протягом наступного місяця прогнозується більш ніж дворазовий спад хвороби», — свідчить повідомлення вчених.