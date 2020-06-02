Білорусь закупила першу партію нафти у Saudi Aramco

Білорусь закупила першу партію нафти у саудівської компанії Saudi Aramco. Про це агентству БелТА повідомив прес-секретар концерну «Белнефтехим» Олександр Тищенко.

«Це [перша партія] 80 тис. т. Очікуємо танкер з нафтою в Клайпедському порту 11 травня», — заявив він.

За словами Тищенка, у травні Білорусь також повинна отримати 1,13 млн т нафти з Росії. Тим не менш Мінськ продовжить роботу з альтернативними джерелами.

Прес-секретар додав, що в квітні Білорусь отримала близько 2 млн т нафти, з яких 1,56 млн т — російська нафта, решта — танкерні постачання і власний видобуток.

Про те, що президент Білорусії Олександр Лукашенко доручив знайти альтернативні російським джерела нафти для роботи переробних підприємств, стало відомо ще в кінці грудня 2019 року. Він пропонував розглянути використання реверсу саудівської або американської нафти через Польщу.