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У Хмельницькому перехожі натрапили на мертвого чоловіка в автівці

02.06.2020

Про зникнення 65-річного таксиста до поліції заявили родичі напередодні

Про це інформує Depo.Хмельницький з посиланням на “Всім“.

як пише видання з посиланням на речницю міського відділу поліції Людмилу Берестовську. 31 травня до поліції звернувся хмельничанин, який повідомив про зникнення свого батька – 65-річного таксиста. А вже за кілька годин його знайшли мертвим у власному авто.

На вулиці Західно-Окружній чоловіка виявили випадкові перехожі, які й викликали поліцію. Слідів насильницької смерті на тілі таксиста виявлено не було. Причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Слідчі дії тривають.

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