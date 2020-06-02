У Хмельницькому перехожі натрапили на мертвого чоловіка в автівці

Про зникнення 65-річного таксиста до поліції заявили родичі напередодні

Про це інформує Depo.Хмельницький з посиланням на “Всім“.

як пише видання з посиланням на речницю міського відділу поліції Людмилу Берестовську. 31 травня до поліції звернувся хмельничанин, який повідомив про зникнення свого батька – 65-річного таксиста. А вже за кілька годин його знайшли мертвим у власному авто.

На вулиці Західно-Окружній чоловіка виявили випадкові перехожі, які й викликали поліцію. Слідів насильницької смерті на тілі таксиста виявлено не було. Причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Слідчі дії тривають.