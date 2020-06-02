У Києві заплатять ще 415 млн за реконструкцію елітного ліцею на Печерську

Комунальне підприємство “Спецжитлофонд” Київради 15 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ “СК Роял Хаус” реконструкцію з прибудовою до будівлі Києво-Печерського ліцею №171 “Лідер” (коригування) за 415,18 млн грн.

Про це стало відомо з повідомлення Наших грошей з посиланням на дані в системі “Прозорро”.

Раніше, в січні 2018 року, ТОВ “Варда спецбудмонтаж” виграло підряд на реконструкцію ліцею на вул. Лейпцігській, 11 у Печерському районі до кінця 2020 року за 342,84 млн грн. Однак у березні 2020 року цей договір був розірваний за згодою сторін, підрядник одержав 87,33 млн грн.

Таким чином, сума оплати за первинним договором та новим договором складе 502,51 млн грн, що у півтора рази більше за початкову вартість первісного договору.

Новий підрядник “СК Роял Хаус” має реконструювати ліцей і школу з інженерними мережами, дорогами і благоустроєм і озелененням території до осені 2022 року. Після коригування проекту в графіку виконання робіт зокрема з’явилися окремі рядки з автоматики пожежогасіння і димовидалення, яких не було у старому графіку.

Згідно підсумкової відомості ресурсів без доставки і ПДВ, фасадні годинники для ліцею купили по 475 тис. грн за штуку. Як відзначає видання, за порівнянну суму можна купити новий позашляховик Renault Duster Life або однокімнатну квартиру без ремонту в новобудові в Ірпені.

Крім того, закуплять 57 мультимедійних дощок по 51 тис. грн за штуку, 70 комп’ютерів – по 23 тис. грн, 58 лазерних принтерів – 16 тис. грн, 155 ноутбуків – за 14 тис. грн. Більш детальна інформація про закуповуваної техніки не вказана.

Комплект обладнання для їдальні на 342 місця без конкретизації варто 4,63 млн грн.

Вартість договору на 6% нижче очікуваної вартості закупівлі у 440,32 млн грн.

Спаринг-партнером переможця на тендері було столичне ТОВ “Скайбуд Груп” киянина Олександра Степенко на чолі з Михайлом Музиченко, причому ніхто не знижував ціну в ході аукціону.

Столична “БК Роял Хаус” зі статутним капіталом 1 млн грн зареєстрована у квітні 2018 року за адресою масової реєстрації юридичних осіб по вул. Сурікова, д. 3, оф. 42.

Спочатку засновниками фірми були ТОВ “Інвестиційна група “Консалтсити” і ТОВ “Инплайз” Діани Пилипчинець, потім ним став Олександр Степенко, а після нього – Шершньов Олександр, який також володіє ТОВ “Тракт Груп” спільно з Германом Степенко.

Олександр Степенко володіє ТОВ “Форма”, яке отримало підрядів у Києві на 272,5 млн грн.

З 24 квітня 2019 року “СК Роял Хаус” очолює Роман Дьомін. З 2016 року до лютого 2019 року він виконував обов’язки голови правління ПРАТ “Аеробуд”, заведеної на кіпрські офшори, близькі до одного з лідерів групи “Приват” Геннадію Боголюбову “Ренальдо Інвестментс Лімітед”, “Формоса Інвестментс Лімітед”, “Грингот Ентерпрайзес Лімітед”, “Сісера Інвестментс Лімітед”, “Броалия Венчерз Лтд”, “Дакстон Холдінгз Лімітед”.

Раніше правління “Аэробуда” очолював відомий дніпровський забудовник Григорій Козинський, власник ТОВ “Рубікон-Моноліт”, яке будувало зокрема єврейський центр “Менора” у Дніпрі на замовлення Боголюбова.

Переможець почав отримувати підряди в квітні 2019 року і з тих пір переміг у тендерах на 1,28 млрд грн виключно у “Спецжилфонда” та КП “Інженерний центр” КМДА. Так він вийшов на друге місце серед усіх підрядників “Спецжилфонда” після “Варда Спецбуд Монтаж”.