Нардеп Олександр Ткаченко отримав 32 млн гривень доходу і зберігає готівкою $400 тисяч

Народний депутат від фракції “Слуга народу” Олександр Ткаченко оприлюднив свою декларацію за минулий рік, в якій він заробив за неповний рік майже 3,7 мільйона гривень на телеканалі “1 + 1”.

Про це повідомляє УП з посиланням на декларацію Ткаченко

У Олександра і Анни Ткаченко в Києві дві квартири (132,7 кв. М. І 45,7 кв. М.) І орендоване адміністративна будівля майже на 400 квадратів. У Лебедівка Київської області у нардепа земельну ділянку майже на 1,5 тисячі кв. м. і дача площею понад 267 квадратів.

У дружини політика кулон з діамантом, який коштував на момент покупки більш 603 тисячі гривень.

Родина задекларувала п’ять автомобілів – три Land Rover (дві службові і одна орендована в “1+1” у депутата) і дві BMW у дружини.

У минулому році Ткаченко заробив майже 3,7 млн грн у компанії олігарха Ігоря Коломойського “1+1”, а більш 170 тисяч склала його зарплата в парламенті. Його дружина Ганна на “плюсах” заробила майже 1,7 млн грн.

Дохід народного депутата від відчуження цінних паперів і корпоративних прав у 2019 році склав майже 28 млн гривень. Ткаченко готівкою $400 тисяч, а в банку майже 5,5 млн грн і $6557. У дружини $31 тисяча готівкою і в банку майже 4,5 млн грн.

У грудні 2019 Ткаченко придбав нерухоме майно майже на 12, 5 млн гривень, ще на 1,2 взяв в оренду.