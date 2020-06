Сім причин, чому протести в США — драма історичного масштабу і момент істини для Трампа

У понеділок, 1 червня, виповнюється тиждень з того моменту, як у США відбулася подія, взорвавшее країну — загибель 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда при затриманнях поліцією.

«НВ» розповідає про головні причини, з-за яких увага всього світу цими днями прикута до Америки, а протести з-за вбивства Джорджа Флойда називають найбільшими в США за останні десятиліття.

Що взагалі відбувається в США — максимально коротко

Увечері 25 травня продавець одного з магазинів в Міннеаполісі (штат Міннесота) запідозрив місцевого жителя Джорджа Флойда в тому, що він розплатився за пачку сигарет фальшивою 20-доларовою купюрою. Менш ніж через годину після цього очевидці зняли відео, шокувала Америку: лежить біля поліцейського авто Флойд хрипить «Я не можу дихати», в той час як один з офіцерів поліції притискає його шию до асфальту коліном, а інші утримують закутим у кайдани.

Реконструкція подій з використанням всіх відео, знятих очевидцями, від The Washington Post:

Так тривало майже 9 хвилин: поліцейський Дерек Шовин звільнив шию вже бездиханного Флойда тільки після прибуття швидкої. Медикам реанімувати 46-річного чоловіка не вдалося — у лікарні констатували його смерть. При цьому її причиною було названо удушення, але лише сукупність факторів, які включали в себе загальний стан здоров’я Флойда і його інтоксикацію на момент затримання. Поліцейські стверджували, що чоловік, імовірно, перебував під дією наркотиків і чинив опір правоохоронцям.

У лічені години місце загибелі Флойда перетворилося в імпровізований меморіал, на наступний день в Міннеаполісі пройшли перші демонстрації, а підсумки першого тижня протестів у США приголомшують. Десятки найбільших міст Америки перетворились на «військові зони», як їх називає CNN, а лють масових погромів і вуличних боїв із поліцією лише наростає. Президент США Дональд Трамп був змушений сховатися в бункері, тоді як ситуація в його країні опинилася на перших шпальтах світових видань, а протестні акції проходять під американськими посольствами по всьому світу.

Учасник протесту в Нью-Йорку, що зображає сцену загибелі Джорджа Флойда / Фото: REUTERS/Caitlin Ochs



Що відомо про загиблого Джордже Флойда і підозрюваних у його вбивстві поліцейських

Дждордж Флойд був уродженцем штату Північна Кароліна, але виріс в Х’юстоні (Техас). Там у нього залишилася шестирічна донька. У 2014 році Флойд переїхав в Міннесоту, де близько п’яти років працював охоронцем в одному з ресторанів Міннеаполіса. На момент смерті був безробітним, втративши місце за локдауна в США внаслідок пандемії COVID-19.

Відомо як мінімум про один тюремному терміні Флойда: у 2007 році він був звинувачений у збройному пограбуванні будинку в Х’юстоні, а в 2009 році — засуджений до п’яти років позбавлення волі, пішовши на угоду зі слідством і визнав свою провину. В Міннеаполіс він переїхав незабаром після того, як вийшов із в’язниці.

Четверо поліцейських, причетних до смерті Флойда, вже звільнені, один із них затриманий. 44-річний Дерек Шовин, який утримував своє коліно на шиї загиблого афроамериканця, звинувачений у вбивстві третього ступеня (ненавмисному вбивстві, зв’язаному із застосуванням сили). Днями стало відомо, що його дружина подала на розлучення. За 19 років роботи в поліції Дерека Шовина було подано 18 скарг, він також тричі відкривав вогонь під час операцій на службі — одного разу під час такої перестрілки був убитий один з підозрюваних. Крім того, за непідтвердженими даними, озвученими господинею клубу El Nuevo Rodeo в Міннеаполісі, екс-поліцейський Шовин і, ймовірно, вбитий ним Флойд кілька років працювали охоронцями цього клубу, позмінно. Були вони знайомі — жінка не береться стверджувати.

Всього ж у затриманні Флойда брали участь ще троє поліцейських. Поки вони знаходяться на волі, але їх затримання і пред’явлення обвинувачення вимагають десятки тисяч людей по всій Америці (ФБР вже проводить федеральне розслідування у зв’язку з гучним інцидентом).

34-річний Ту Тао був зарахований у штат поліції Міннеаполісі в 2012 році. У 2017 році Тао був відповідачем у справі про надмірне застосування сили, яке було закрито в позасудовому порядку після сплати ним $25 тис.

37-річний Томас Лейн і 26-річний Дж. Олександр Куэнг працювали в поліції Міннеаполіса з серпня 2019 року. Жоден з них раніше не мав скарг за історію служби в правоохоронних органах.

Учасник протесту в Сан-Франциско / Фото: REUTERS/Stephen Lam



Чому ситуацію в США називають безпрецедентно масштабної

1 Демонстрації та погроми дісталися до Білого дому і вирують у десятках міст США

Фоторепортажі з Міннеаполіса і десятків інших американських мегаполісів за останній тиждень витіснили зі світових ЗМІ навіть новини про пандемію COVID-19. Спектр гніву, выплеснувшегося на вулиці міст, варіює від мирних демонстрацій до спустошують погромів, жорстких зіткнень з правоохоронцями і нападу на знімальні групи телеканалів.

Ось лише деякі подробиці про протистояння протестувальників з поліцією за вихідні 30-31 травня.

У Вашингтоні дві ночі поспіль поліції довелося відтісняти протестувальників від Білого дому, використовуючи сльозогінний газ і кийки. У сквері Лафайєт, розташованому біля офіційної резиденції президента США, демонстранти палили вогнища, підпалили кілька будівель і сміттєвих контейнерів, почали громити автомобілі і навколишні магазини. У ході цього протистояння були поранені понад 60 представників секретних і спеціальних служб США у Вашингтоні. Постраждали одинадцять міських відділень поліції, а один з офіцерів отримав множинні переломи ніг.

У Чикаго довелося продовжити комендантську годину, після того близько 240 осіб були затримані — протестувальники перевертали і підпалювали поліцейські авто, близько 20 правоохоронців отримали травми, у тому числі переломи, вимагали термінових операцій. Крім того, за даними місцевої поліції, в місті зафіксовано спалах насильства: за вихідні сталося кілька інцидентів зі стріляниною, загинули 16 людей, були поранені понад 30.

У Нью-Йорку запеклі зіткнення відбулися в Юніон-сквер у центрі Манхеттена, в самому серці міста — демонстранти підпалили поліцейський автомобіль. Крім того, кілька годин у суботу, 30 травня, тривало протистояння протестувальників і правоохоронців в Брукліні. У неділю тисячі демонстрантів протестували в різних кварталах міста, в якийсь момент їм навіть вдалося перекрити Манхеттенський міст.

У Лос-Анджелесі (Каліфорнія) спалили поліцейський пост у великому торговому центрі, а магазини розгромили і пограбували.

В Нешвіллі (штат Теннессі) протестувальники підпалили історична будівля місцевого суду.

У Солт-Лейк-Сіті (штат Юта), як і у багатьох інших містах США, палили автомобілі.

2 Комендантську годину в 40 містах — такого в США не було вже понад півстоліття

Станом на 1 червня владі близько 40 американських міст довелося ввести комендантську годину, пише Голос Америки. 30-31 травня Лос-Анджелес, Вашингтон, Майамі, Детройт, Філадельфія, Атланта, Сіетл, Чикаго, Пітсбург, Міннеаполіс і багато інші мегаполіси один за іншим оголошували заборону на вуличні демонстрації в нічний час. А губернатори кількох штатів, включаючи Техас і Вірджинію, ввели надзвичайний стан.

Як уточнює Reuters, в останній раз комендантську годину в США доводилося вводити настільки масово більше 50 років тому — після вбивства Мартіна Лютера Кінга-молодшого в 1968-му році.

Тепер же, як повідомляє CNN жорсткі заходи працюють далеко не скрізь: у багатьох містах групи протестуючих продовжували погроми і демонстрації навіть всупереч оголошеним заборонам.

3 Сили Нацгвардії задіють з-за демонстрацій вперше за багато років

Ще 30 травня на вулиці міста Міннеаполіс — епіцентру подій, де загинув Джордж Флойд — вивели кілька сотень бійців Національної гвардії США. Це резервні формування армії і ВПС США, який в крайніх випадках можуть задіяти як губернатор штату, так і влади країни.

У Міннеаполісі Нацгвардію закликали на допомогу поліції для придушення масових заворушень — до того моменту в місті спалили поліцейську ділянку, розгромили декілька магазинів.

В наступні дні до допомоги бійців Нацгвардії вдалися також губернатори ще 14 штатів (включаючи Юта, Колорадо, Техас і Каліфорнію), а також влада Вашингтона.

За даними агентства Associated Press, формальним приводом для використання сил армії в Міннеаполісі став закон про повстання 1807 року. В останній раз його задіяли в 1992 році при президентові Джорджем Бушем-старшому для придушення бунту в Лос-Анджелесі. Тоді масові заворушення спровокував схожий випадок: суд присяжних виніс виправдувальний вирок чотирьом білим поліцейським, побили чорношкірого Родні Кінга за те, що той чинив впертий опір при арешті за перевищення швидкості. В ході протистояння демонстрантів з поліцією тоді загинули 63 людини, 12 тис. чоловік були арештовані.

До цього сили Нацгвардії за законом про повстання використовував 36-й президент Ліндон Джонсон під час заворушень в Детройті в 1967 році.

4 Надзвичайний загострення протистояння з поліцією: число затриманих за тиждень перевищила 4 тис.

Такі підрахунки наводить 1 червня CNN, уточнюючи, що перші затримання в США почалися вже 26 травня, в перший день протестів пам’яті Джорджа Флойда

Серед затриманих виявилася і дочка мера Нью-Йорка Білла де Блазіо, 25-річна К’яра.

Її затримали ввечері 31 травня під час протестів у Нью-Йорку на перетині Бродвею і 12-й вулиці. Поліція зажадала від демонстрантів очистити дорогу, однак ті не підкорилися. У підсумку донька де Блазіо і ще близько сотні людей було затримано.

Кьяру де Блазіо звинуватили в порушенні громадського порядку, після чого відпустили.

У Нью-Йорку стався й інший резонансний інцидент, пов’язаний з арештами. Місцевий департамент поліції спробував використовувати для транспортування десятків затриманих міські автобуси, однак багато місцеві водії (переважно темношкірі американці) із солідарності з протестуючими відмовилися сідати за кермо автобусів.

5 Протести з-за загибелі Джорджа Флойда проходять далеко за межами США

В знак солідарності з демонстрантами в США протести проти жорстокості поліції і расового нерівності, спровоковані смертю Флойда в Міннеаполісі, пройшли на вихідних 30-31 травня в багатьох світових столицях.

У Лондоні демонстрації відбулися на Трафальгарській площі і біля посольства США — всупереч забороні на масові заходи і зборів, який все ще діє у Великобританії з-за спалаху коронавіруса. Більше 20 протестувальників були затримані за порушення «карантинних» норма на цій акції.

У Новій Зеландії тисячі людей зібралися у різних містах на демонстрації Black Lives Matter і пікети пам’яті Флойда, в тому числі в Окленді, Веллінгтоні і Крайстчерчі.

У Берліні протестувальники зібралися перед посольством США, тримаючи в руках плакати з гаслами руху — Життя чорних мають значення, Я не можу дихати і Немає справедливості, немає світу, Правосуддя для Джорджа Флойда, Вистачить нас убивати! і Кому тепер настануть на шию?

В Австралії ряд акцій протесту заплановано на перший тиждень літа, в тому числі на 2 червня — демонстрація у Сіднеї, на 6 червня — у Мельбурні та Брісбені.

Акція в Брюсселі, 1 червня / Фото: REUTERS/Francois Lenoir



6 Реакцію суспільства на вбивство Флойда підігріли майже два десятка аналогічних випадків з початку 90-х

Американська корпорація CNN наводить докладну історію як мінімум 17 випадків надмірного застосування сили з 1991 року, коли поліцейські були визнані винними у вбивствах або вкрай жорстоких побиття затриманих.

При цьому жертвами в більшості таких випадків ставали темношкірі американці, що робить подібні інциденти особливо болючими для США і всякий раз провокує звинувачення в расовій дискриминациях і спалаху протестів.

Так, вбивство Джорджа Флойда вже порівнюють зі смертю чорношкірого афроамериканця Еріка Гарнера в 2014 році. Поліцейські намагалися затримати його за підозрою в незаконній поштучної торгівлі сигаретами на вулиці. Гарнер відмовився підкоритися і не дав надіти на себе наручники.

Тоді один з поліцейських повалив його на землю і застосував проти підозрюваного задушливий прийом. Після цього кілька поліцейських утримували Гарнера, поки той кричав, як і Флойд: «Я не можу дихати!». Гарнер потім перестав чинити опір, а медики констатували його смерть.

7. Нинішній бунт — момент істини для Дональда Трампа і його шансів на виборах

Через тиждень після початку протестів більшість американських і світових ЗМІ присвятили окремі матеріали того, як реагує на безпрецедентну ситуацію президент Дональд Трамп. Особливо з урахуванням того, що протести розгорілися менш ніж за півроку до президентських виборів, які повинні відбутися в листопаді 2020 року. Reuters порівнює значущість цих подій із загибеллю Мартіна Лютера Кінга, якого в 1968-му році вбили також під час президентської виборчої кампанії і на тлі антивоєнних демонстрацій.

Багато очікують від Трампа звернення до нації, однак замість цього американський лідер поки відзначився лише традиційної серією суперечливих твітів. Один із них адміністрація Twitter позначила як «героизирующий насильство», оскільки в цьому твіті від 29 травня Трамп процитував скандальну фразу When the looting starts, the shooting starts (Коли починається мародерство, починається і стрільба). Її в 1967 році вперше сказав глава департаменту поліції Майамі Уолтер Хедлі, виправдовуючи застосування сили з боку правоохоронців у кварталах міста, населених темношкірими американцями пізніше викликало хвилю правозахисних протестів.

Більш того, в тому ж твіті Трамп назвав протестувальників Міннеаполіса «бандитами» (також «головорізами або «відморозками» — англ. Thugs) і заявив, що вони лише ганьблять пам’ять Джорджа Флойда. А в іншому своєму твіті, намагаючись застерегти демонстрантів біля Білого дому у Вашингтоні, він заявив, що спецслужби готові застосувати проти них «найбільш злісних собак і найбільш грізну зброю, яку я тільки бачив».

Також Трамп звинуватив у розпалюванні масових заворушень «радикальні ліві угруповання» і заявив, що США оголосять терористами представників руху Антифа.

Тим часом американська і світова преса зазначає, що саме зараз від реакції Трампа та його здатність або нездатність — проявити об’єднують для нації якості можуть залежати його шанси на переобрання.

Усвідомлюють це і в Білому домі: як пише видання Politico, посилаючись на кількох співрозмовників в адміністрації Трампа і серед високопоставлених республіканців, зараз в оточенні президента США йде дискусія про те, чи слід йому звернутися з промовою до американців.

За неї — начальник штабу Білого дому Марк Мідоуз. Він наполягає, щоб Трамп у своєму офіційному зверненні наголосив законність дій співробітників поліції і висловив їм підтримку.

Проти звернення Трампа виступає його радник і зять Джаред Кушнер, а також кілька інших помічників президента США. Вони побоюються, що такий тон звернення може відштовхнути ряд виборців Трампа перед листопадовими виборами, включаючи афроамериканців, за голоси яких бореться Білий дім.

«Ця боротьба за потенційну мова позначає набагато більш широку проблему, що стоїть перед Білим домом […]: як президент може заспокоїти і повести за собою націю в момент, коли більше 100 тис. американців померли від коронавіруса, ще 40 млн залишилися без роботи, а по всім Сполученим Штатам вирують протести після смерті Джорджа Флойда в Міннеаполісі?» — пише Politico.

«Протести пов’язані не тільки зі смертю Джорджа Флойда. Вони пов’язані із загальним розчаруванням економічним спадом і [проблемами] коронавіруса», — зазначив у коментарі виданню Джейсон Міллер, колишній старший радник з комунікацій під час виборчої кампанії Трампа в 2016 році. На його думку, президент в патовій ситуації, адже «немає ніяких чарівних слів єдності, які могли б вирішити проблему відсутності чиєюсь зарплати, як немає і чарівних слів єдності в разі Джорджа Флойда».

Тим часом свіжі опитування The Washington Post та ABC News показали, що Трамп починає поступатися у виборчій гонці Джо Байдену, ймовірному кандидату в президенти від Демократичної партії. Зараз Байден (53% підтримки) випереджає Трампа (43%) на 10 процентних пунктів, тоді як два місяці тому аналогічне опитування показав мінімальний розрив між кандидатами.