Білорусь почала закуповувати нафту в Саудівській Аравії

Білорусь вперше почала закуповувати нафту в Саудівській Аравії. Після конфлікту з Кремлем з-за цін на «чорне золото» та фактичної зупинки російських поставок у січні-лютому, Мінськ уклав контракт на закупівлю 80 тисяч тонн нафти у саудівської державної нафтової компанії Saudi Агамсо.

Прибуття танкера очікується в порту Клайпеди (Литва) 11 травня, повідомив прес-секретар держконцерну «Белнефтехим» Олександр Тищенко.

Білорусь традиційно купувала всю нафту у Росії, через радянську трубопровідну мережу, але залишившись без твердих контрактів у січні 2020 року, почала переговори з Ер-Ріяд і іншими постачальниками, в тому числі США, які від імені держсекретаря Майка Помпео пообіцяли «підтримати нафтової суверенітет» Мінська.

Майже чверть з 2 мільйонів тонн нафти, куплених Білорусією в квітні, надійшла з Норвегії та Азербайджану. Рішення Саудівської Аравії різко збільшити видобуток, а також обвал цін на світових ринках спростили пошуки сировини.

«На ринку досить багато саудівської нафти, тому нам має сенс працювати в цьому напрямку», – сказав Тищенко Bloomberg.

Одночасно Білорусь починає будівництво нафтопроводу, який дозволить реверсом качати нафту з Польщі. Відповідне розпорядження Лукашенко підписав 29 квітня. Термін закінчення будівництва – 2023 рік.

Нафтопровід Гомель – Гірки покликаний з’єднати північну і південну гілки білоруської ділянки нафтопроводу «Дружба» і дозволить зв’язати Мозирський НПЗ з Новополоцьким НПЗ «Нафтан», пояснили ТАСС в прес-службі «Белнефтехима».

«При постачаннях нафти з південного напрямку по нафтопроводу Одеса – Броди або по іншому напрямку при реверсі з Польщі, заводи можуть ділитися своєю сировиною. У нас в основному всі нафтопроводи альтернативні йшли тільки на Мозир, але зараз буде працювати перемичка, яка дозволить при поставках нафти забезпечувати два заводи», – пояснили в концерні.