Rzeczpospolita (Польща): імідж Америки валиться

Світ стежить за жахливими кадрами з США. Спочатку всі побачили, як там не справляються з коронавірусом. Потім отримали яскраві ілюстрації до проблем расизму та розшарування суспільства. Америка розпадається на очах. У цьому контексті перед поляками постає питання, чи можна покладати на неї всі надії, в тому числі у сфері безпеки.

Сполучені Штати в останні тижні стали джерелом виразних кадрів для ЗМІ всього світу. На жаль, справа не в тому, що в інших країнах бракує хороших фотографів і операторів, а в тому, що в Америці зараз є що документувати.

Спочатку ми побачили жахливі наслідки пандемії, зображені на знімках з ровами для трун безіменних жертв, або з гігантськими ангарами, які перетворили в польові шпиталі. Одночасно почали з’являтися фотографії усміхнених багатих і бідних, прославлених і нікому не відомих людей, забезпечені коментарем, що ті загинули від коронавіруса. Головна держава світу, лідер в науці і медицині вийшла з великим відривом на перше місце в сумних списках: майже два мільйони заражених, понад 105 тисяч померлих.

В останні дні з американських міст надходять шокуючі кадри, зроблені на просторі від Сіетла до Міннеаполіса і Нью-Йорка. У звичайних умовах громадськість потряс би вже один вид палаючого собору у Вашингтоні, який протягом двох століть відвідували всі президенти США, але зараз ця картина конкурує з безліччю інших.

Одні можуть служити ілюстрацією до історій про расизм, від якого буквально, як у випадку загиблого Джорджа Флойда, задихаються афроамериканці, і який стає особливо очевидним у ході операцій білих поліцейських.

Інші розповідають про фрустрації, давно копившейся в країні, де, з одного боку, працюють самі великі і сучасні компанії світу, а з іншого — існує величезна соціальна нерівність. Воно лише посилиться, оскільки з-за пандемії роботу втратили десятки мільйонів американців.

Немає недоліку і в ілюстраціях до історій про людей, які тільки й чекають зручного випадку, щоб почати трощити і мародерствувати, або про тих, хто зацікавлений в хаосі, загальному страху, розхитуванні держави. Є кадри, які показують, що не відчуває себе захищеним, мабуть, навіть Білий дім.

Таку картину малюють сотні, тисячі, мільйони фотографій і відеороликів, які розлітаються по традиційним ЗМІ та соціальних мереж. Так виглядає альбом про сучасній Америці. Імідж Сполучених Штатів, центру західної цивілізації, руйнується на наших очах. Чи вийде його відновити? Чи Не час нам задатися питанням, чи можна покладати на США всі надії, пов’язані з нашим майбутнім і безпекою?

Оригінал публікації: Haszczyński: Wizerunek Ameryki się sypie

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