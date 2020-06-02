Названий спосіб очистити судини від надлишкового холестерину без ліків

Очистити судини від надлишкового холестерину природним чином, без використання ліків, ефективно допомагає раціон, насичений магнієм, – цей мінерал діє як природний статин, знижуючи рівень поганого холестерину (ЛПНЩ) і тригліцеридів в крові.

Надлишкова концентрація “поганого” холестерину (ЛПНЩ) в судинах і крові збільшує ймовірність серцевого нападу, інсульту. Людина може бути схильною до ризику високого рівня холестерину ЛПНЩ, якщо має зайву вагу, малорухлива. Також існує спадкова схильність до підвищеного вмісту холестерину протягом усього життя.

Для зниження його рівня часто призначаються препарати-статини, проте їх застосування може давати побічні ефекти, серед яких неврологічні проблеми, пошкодження печінки, м’язів. Фахівцями був названий спосіб очистити судини від небезпечного надлишку холестерину без ліків – він полягає в тому, щоб підвищити вміст магнію в своєму харчуванні. Про це пише видання Express.

У дослідженні, проведеному Національною медичною бібліотекою, було проаналізовано вплив активного споживання магнію на концентрацію холестерину в плазмі, тригліцеридів і окислювальний стрес у щурів, хворих на діабет.

Вчені прийшли до висновку, що «раціон, багатий магнієм, може надавати кардіозахисну дію за рахунок зниження загального холестерину в плазмі, тригліцеридів, окисного стресу і співвідношення холестерин/загальний холестерин, а також збільшувати рівень аскорбінової кислоти в крові.

Дослідники констатують, що магній служить кофактором у понад 300 ферментативних реакціях, у тому числі відповідальних за регулювання артеріального тиску, глікемічний контроль. При нестачі магнію в організмі холестерин вироблятися надмірно, що викликає його накопичення в судинах, сприяє розвитку ішемічної хвороби серця.

“Магній діє як натуральний статин, знижуючи надмірну кількість “поганого” холестерину і тригліцеридів, одночасно підвищуючи рівень “хорошого” холестерину. Для того, щоб вироблявся холестерин, необхідний фермент HMG-CoA редуктаза. Магній регулює його виробництво, щоб підтримувати тільки необхідну організму кількість холестерину. Також мінерал допомагає тілу ефективніше перетравлювати білки, жири, вуглеводи і запобігає експресію генів ожиріння”, – розповів кардіолог Вільям Девіс.

Одними з кращих джерел важливої речовини є банани, інжир, горіхи і насіння, банани, зелень, бобові, булгур, вівсянка.