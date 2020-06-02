На племінницю Майкла Джексона напала расистка і завдала їй сім ножових поранень

На тлі масштабних протестів у США проти расизму, викликаних смертю афроамериканця Джорджа Флойда, 25-річна племінниця покійного співака Майкла Джексона Ясмін Джексон повідомила в Instagram, що піддалася нападу на ґрунті расової ненависті.

«Мене вдарили ножем сім разів прямо біля мого будинку — тому що „я — ніггер“. Ця жінка побігла за мною і почала бити мене ножем. Вона сказала це тому, що я — нігер. І це все, що я почула від неї», — написала Ясмін. «Я не можу рухати шиєю. Я боюся бути одна», — додала вона. Джексона сказала, що просила людей врятувати її, але спочатку ніхто їй не допоміг. Лише потім її допомогли кілька людей, яким дівчина вдячна.

«Я молю Господа, щоб ви зцілилися, якщо у вас в серці є ненависть до чорних. Я не заслужила цього, ніхто не заслужив. І я пишаюся тим, що я чорна», — написала міс Джексон. Вона хоче домогтися, щоб її кривдницю, яка була затримана, пред’явили звинувачення у спробі вбивства і злочин, скоєний на расовому ґрунті.

Ясмін, яка живе в Лас-Вегасі і працює медсестрою, доводиться внучкою музичного продюсера Джо Джексона. Його дружина Кетрін народила Джо десять дітей. Один з них помер при народженні, решта стали музикантами — в тому числі Майкл і Джанет Джексон.

У Джо також є позашлюбна донька Джо Смороду Джексон від Шеріл Террелл. Ясмін — дочка Джо Смороду, яка доводиться іншим дітям Джо єдинокровною сестрою.

Ясмін зі своїм дідусем Джо Джексоном