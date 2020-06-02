Учасник дуету «Кролики» заступився за російську мову

Один з учасників комедійного дуету «Кролики» Володимир Данилець вважає, що мовне питання штучно придуманий, щоб посварити українців з росіянами.

Таку думку він висловив 1 червня в ефірі телеканалу «112 Україна». Данилець переконаний, що на цьому заробляють гроші

«У мене мати росіянка, а батько – українець. Я ніколи не чув, щоб вони один одного дорікали своєю національністю. У нас у селі Дмитрівка, де я жив, були євреї, поляки, білоруси, українці, росіяни. Всі один одного розуміли. Ось цього не було: «Чому ти балакаєш цією мовою?» Це штучно придумано для того, щоб ми з вами сварилися, щоб ненавиділи один одного, і на цьому хлопці заробляють», – підкреслив він.

За словами Данильця, головне не мова, а відносини один з одним.

«Коли ми приходимо до лікаря, і нам потрібно робити операцію, ми не питаємо, якою мовою він розмовляє. Ми просимо врятувати, і він рятує. Він зробив свою справу, і ми живі-здорові. Не в мові справа, справа у відносинах», – переконаний він.