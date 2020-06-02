У Карпатах вдарив мороз і випав сніг на початку літа: видовищні фото

У вівторок, 2 червня, українські Карпати знову засипало снігом і вдарив мороз. Крім того, погодні умови погіршилися-за сильного вітру.

Як повідомляється на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, станом на 06:15 2 червня на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно з проясненнями. Вітер північний, північно-західний, 13 м/с. Температура повітря знизилася до -4°С.

«Піп Іван, другий день літа. Температура повітря -4°С, а при північному вітрі зі швидкістю 13 м/с відчуття, ніби перенісся в зиму», – додав начальник Яворницького пошуково-рятувального відділення Василь Фицак.

Сніг у Карпатах

Facebook Василя Фицака

Сніг у Карпатах

Facebook Василя Фицака