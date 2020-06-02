У ЗСУ за добу виявили 10 нових випадків COVID-19

У Збройних силах України за минулу добу виявили 10 нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

У закладах охорони здоров’я перебуває двоє хворих: один військовослужбовець у Рівненському військовому госпіталі та один працівник ЗСУ у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Вони отримують необхідне лікування.

Ще восьмеро хворих (2 військовослужбовців у Київській області, 4 військових та 1 працівник ЗСУ — у Рівненській, а також 1 військовослужбовець на Закарпатті) перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них легкий перебіг захворювання.

Загалом зараз у ЗСУ на COVID-19 хворіє 124 людини. Також відомо, що 115 людей із лав ЗСУ одужали, а четверо — померли від ускладнень. На ізоляції (зокрема самоізоляція) перебуває 448 людей.