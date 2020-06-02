Тищенко зберігає готівкою дев’ять ять мільйонів

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко зберігає готівкою понад дев’ять ять мільйонів гривень.

Про це нардеп заявив у електронною декларації за 2019 рік.

Тищенко зберігає готівкою 7,9 мільйонів гривень, 37 тисяч доларів та 11 тисяч євро. Загалом це більше 9 мільйонів гривень.

Дружина парламентаря Барановська Алла зберігає готівкою 980 тисяч гривень і 15 тисяч доларів.

Цікаво, що сім’я Тищенка майже не зберігає кошти в банківських установах. Попри наявність у нардепа і його дружини семи банківських рахунків, на них лежати зовсім незначні суми – від 17 гривень до 1,5 тисячі доларів.