Пірати вирішили підтримати ціни на нафту

Несподівану підтримку нафтовим цінам можуть надати африканські пірати. На цей раз не пірати, а пірати Гвінейської затоки.

EAST NEWS

Нафтовий ринок зіткнувся з новою загрозою — морські пірати по всьому світу і особливо в районі Західної Африки наростили свою діяльність, створюючи ризики для міжнародних нафтових компаній. Про це повідомляє CNBC.

Видання з посиланням на дані Міжнародного морського бюро (IMB) зазначає, що зростання піратства ставить під загрозу традиційні міжнародні ланцюжка поставок. Згідно з цими даними, в першому кварталі 2020 року сплеск активності піратів спостерігався у всьому світі. У загальній складності зафіксовано 47 випадків збройного розбою на морі, що на дев’ять випадків більше, ніж у першому кварталі 2019 року (38 випадків).

На Гвінейська затока, ключовий центр, в межах якого видобуток нафти здійснюється вісьмома країнами-експортерами Західної Африки, до теперішнього моменту припадає 21 напад піратів і 90 відсотків всіх викрадень у відкритому морі.

Якщо труднощі з морської перевезенням нафти будуть і далі наростати, це допоможе допомогти цінами трохи підвестися. Втім, піратам зараз вигідніше захоплювати не самі танкери з нафтою, яка відносно дешева, а екіпажі, з метою отримання викупу за заручників.

Тим не менш, це в будь-якому випадку створює компаніям додаткові витрати і вносить непределенность на нафтовий ринок. А оскільки від падіння цін на нафту постраждають в тому числі і африканські нефтедобычтики, — та ж Нігерія, наприклад, — є підстави вважати, що на тлі економічної кризи піратство в регіоні буде і далі процвітати.