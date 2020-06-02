Прилетів до Москви росіянин зірвав погони з поліцейського і розірвав паспорт

Росіянин, який летів з Калінінграда до Москви, влаштував дебош на борту літака і став фігурантом кримінальної справи. Про це у вівторок, 2 червня, «Стрічці.ру» повідомили у московському міжрегіональному слідчому управлінні на транспорті СКР.

За версією слідства, п’яний 49-річний пасажир закурив сигарету під час польоту. Командир екіпажу викликав поліцію в аеропорт Шереметьєво, які прибули співробітники стали складати протокол, і чоловік почав їх ображати.

«Відштовхнувши одного з них, він спробував прорватися до виходу. Поліцейський вирішив застосувати спецзасіб пасивного дії, однак пасажир чинив активний опір, зірвавши погонів форменого обмундирування і застосувавши фізичну силу», — розповіла офіційний представник відомства Олена Марковська.

За її словами, після цього чоловік розірвав свій паспорт. Стосовно нього порушили кримінальну справу про застосування сили стосовно співробітника поліції.

Раніше повідомлялося, що двоє пасажирів влаштували дебош на борту літака, що прилетів з Сочі до Москви, і потрапили на відео. Причиною конфлікту стало те, що під час підготовки до висадки один з них сперся на крісло іншого. В результаті стався словесний конфлікт, який переріс у бійку.