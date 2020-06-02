Сеть насмешил маленький котенок, который напугал стадо коров

Маленький котенок удивил всех своей смелостью и напугал пару взрослых коров.

Маленький котенок доказал всему миру, что не обязательно иметь большие размеры, чтобы внушать страх животных, которые на порядок больше тебя. Так, в сети рассказали о небывалом случае, как маленький котенок не побоялся пары взрослых коров и даже напугал их своим поведением. Взрослые коровы были не готовы к такому дерзкому поведению и очень удивились.

Такого смелого котенка зовут Бандит. И надо отдать ему должное, что он полностью оправдывает свою кличку. Он уже не первый раз бывает на ферме, где выращивают коров. Но вот подойти к ним так близко осмелился только в этот раз.

На кадрах видно, как взрослые и большие коровы заинтересовали таким смелым маленьким котенком. Но вот он и не думал скрывать свой страх. Но он никак не мог ожидать того, что и корову не на шутку испугались его. И как только он повернулся к ним спиной они едва удержались, чтобы не броситься бежать от него.

Такую необычную сцену удалось заснять мужчине и после фото и видео он выложил в сеть. Стоит сказать, что пользователи тоже не ожидали такой реакции от животных. Она их очень насмешили. Некоторые были удивлены смелостью маленького Бандита, который даже в таком маленьком возрасте уже показал свой характер и дал понять, что в обиду он себя не даст. А вот коровы надолго запомнят такого незванного друга.