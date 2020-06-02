ЄС і Британія слідом за Канадою виступили проти повернення Росії в G7

В Європейському Союзі заявили, що повернення Російської Федерації в групу країн «Великої сімки» несвоєчасно, а Великобританія попередила, що накладе вето на будь-яку заяву з цього приводу.

Таке застереження оприлюднив офіс прем’єр-міністра країни Бориса Джонсона після того, як ініціативу про відновлення Росії у складі G7 висунув президент США Дональд Трамп, пише The Times.

«Рішення про членство в G7 повинні бути прийняті одноголосно усіма лідерами G7. Росія була відсторонена від групи країн «Великої сімки» після анексії Криму, і ми ще не побачили доказів зміненої поведінки, які б виправдовували її повторне визнання», – сказав прес-секретар Джонсона.

У той же час він зазначив, що пропозиція США слід детально вивчити, адже той факт, що країна, яка головує в G7, запрошує інших лідерів в якості гостей – звичайне явище.

Зі свого боку глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель також виступив проти повернення Росії в формат G7, оскільки не бачить для цього достатніх підстав, повідомляє «Європейська правда«.

«ЄС вважає формат G7 надзвичайно важливим багатостороннім інструментом для країн, якими керують спільні цінності, інтереси та зобов’язання. Співробітництво між партнерами-однодумцями є навіть більш життєво важливим в такі непрості часи. Участь РФ в тодішній G8, як ви знаєте, було призупинено, поки РФ не змінить курс і умови не дозволять повернутися до G8 і проводити змістовні дискусії. І це не те, що зараз відбувається», – сказав Боррель.

Він нагадав – декларація, прийнята в березні 2014 року, пояснює, чому G8 стала G7, і зазначив: «Важко повірити, що в нинішніх обставинах група знову може стати G8».

«Я б також хотів підкреслити, що прерогативою головування в G7, яке зараз займає США, є видавати гостьові запрошення. Але зміна членства, зміна формату на постійній основі не є прерогативою головування G7», – переконаний головний євродипломат.