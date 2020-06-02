На Київщині спіймали банду на чолі з «Вихой»

Правоохоронці спіймали ще 13 осіб, підозрюваних в участі в масовій стрільбі в Броварах.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в Twitter, затримання пройшли в Києві, Ірпіні та Броварах. Серед них – кримінальний авторитет «Виха» – лідер ОЗГ «Журавлі».

«Встановлено, що саме вони «виступили» з боку місцевих перевізників. Всім оголошено підозру у бандитизмі і замах на умисне вбивство. Вилучено зброю і боєприпаси. Наздоженемо всіх!» – написав Аваков.

Зазначимо, кримінальний авторитет Віктор Журавель «Виха» нещодавно поскаржився, що його нібито «замовили» та внесли в базу «Миротворця», за «деструктивний вплив на органи законодавчої та виконавчої влади».

Бровари: у Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб на чолі з крим. авторитетом «Віха» або «Журавель». Встановлено, самє смороду «виступили» з боку місцевих перевізників. Усім оголошено підозру у бандитизмі та замасі на розум.вбивство. Вилучено зброю і боєприпаси. Доженемо всіх! pic.twitter.com/gk6VXfbuEd

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 2, 2020