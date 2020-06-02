«Слуга народу» Куницький заробив за минулий рік 4 мільйони

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Куницький заробив за минулий рік майже 4 мільйони гривень.

Про це нардеп вказав у електронною декларації за 2019 рік.

Судячи з е-декларації, підприємницька діяльність принесла Куницькому значно більші доходи, ніж робота у Верховній Раді.

У 2019 році «слуга народу» отримав майже 17 тисяч гривень зарплати від ТОВ «ТЕСЛА МОТОРС», 2 мільйони 665 тисяч гривень від підприємницької діяльності та 264 тисячі гривень від іноземної юридичної особи «CONCEPTION MARK LP». Зарплатня парламентаря у ВРУ склала 157 тисяч гривень.

Від здачі в оренду нерухомості Куницький у минулому році отримав 348 тисяч гривень, а не від вказаного члена сім’ї – 310 тисяч гривень безповоротної фінансової допомоги.

Крім того, нардеп задекларував отримання трьох подарунків у грошовій формі – більше 5 тисяч гривень, майже 3 тисячі гривень і 15 тисяч гривень.

Загалом дохід «слуги народу» у 2019 році склав трохи менше 3,8 мільйони.

Попри чималі статки, Куницький отримав 81 тисячу гривень компенсації за оренду житла, 31 тисячу гривень компенсації вартості проїзду територією України і 29 тисяч гривень від партії «Слуга народу» за витрати на навчання.

Дружина нардепа Олена Куницька за минулий рік заробила більше 1,5 мільйона гривень.

У подружжя у власності є дві квартири. У 2014 році Куницький придбав квартиру в Запоріжжі, а у 2017 – в Ізраїлі, заплативши за неї майже 5 мільйонів гривень.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко зберігає готівкою понад дев’ять ять мільйонів гривень.