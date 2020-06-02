Сланцевики США стрункими рядами йдуть до банкрутства

Одна з найбільших сланцевих компаній США, Chesapeake Energy, збирається подавати на банкрутство, її акції з початку року впали в кілька разів, пише The New York Times.

Акції одного з піонерів сланцевої галузі США Chesapeake Energy дешевшали на Нью-Йоркській біржі більш ніж на 40% на тлі повідомлень ЗМІ про готовність компанії запустити процес банкрутства, свідчать дані біржі.

Раніше в четвер агентство Рейтер повідомило, що Chesapeake Energy готується запустити процес банкрутства з-за падіння цін на нафту і газ, і веде переговори про стабілізаційний кредит, який допоможе їй вести свою діяльність, поки тривають розгляди з питання банкрутства. За попередніми оцінками, Chesapeake буде потрібно близько 1 мільярда доларів, хоча поки розмір кредиту залишається під питанням.

Також раніше американські ЗМІ повідомляли, що Chesapeake Energy готується до реструктуризації заборгованості на тлі падіння цін на нафту і газ. За станом на кінець 2019 року непогашена заборгованість Chesapeake Energy становила 8,9 мільярда доларів. З початку поточного року акції компанії на біржі Нью-Йорка впали в ціні більш ніж у чотири рази.

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