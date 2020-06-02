Влади публікують економічну статистику пізно ввечері, щоб не привертати увагу

Російський уряд зрушило публікацію даних Росстату на пізній вечір, щоб не привертати уваги до економічних даних, які в умовах пандемії і жорсткого карантину стають “все більш гнітючими”, пише Reuters.

Дані Росстату, який курирує Мінекономрозвитку – основний індикатор економічної ситуації в Росії і важливий елемент прийняття інвесторами рішення про входження або вихід з активів, включаючи рубль і держпапери. При цьому з початку травня офіційна статистика РФ і огляди, що демонструють вплив на економіку коронавіруса і пов’язаних з ним обмежень, виходять пізно ввечері.

Зокрема, інформацію про промвиробництво в РФ в неробочому квітні Росстат опублікував 21 травня тільки в 21:00. В такий же час минулого тижня вийшов оперативний доповідь про ситуацію в економіці в квітні з даними про безробіття та роздрібних продажах. Інша статистика також стала з’являтися за межами звичайного робочого часу, тоді як раніше ці дані традиційно оприлюднювалися в 16:00.

“Росстат забороняють публікувати дані або вимагають, щоб вони як мінімум перенесли час. Тепер намагаються хоч в той же день, але ввечері, щоб не було з ранку ніяких новин”, – сказало джерело агентства, знайоме з ситуацією. Пізня публікація має на увазі, що у журналістів скорочується час для підготовки і роботи з цифрами, а також для спілкування з експертами.

Пізно ввечері стало оголошувати свої оцінки і Мінекономрозвитку. Картина ділової активності за березень, в якій відомство наводить місячну оцінку ВВП, була опублікована 30 квітня після 20:00, а квітневі цифри падіння економіки з’явилися минулого тижня лише в 22:30. Трирічний макропрогноз, що відомство погіршило порівняно з лютневими оцінками, зробленими до пандемії коронавіруса і обвалу нафтових цін, міністерство озвучило в 23:00.

Представник уряду не став коментувати причину пізніх публікацій статистики. У прес-службах Мінекономрозвитку і Росстату затримки пояснюють труднощами, пов’язаними з віддаленою роботою співробітників і збільшеною на них навантаженням.

Раніше економісти заявили, що в умовах пандемії коронавіруса і примусових обмежень економічної і споживчої активності населення, обвалу цін на нафту і падіння попиту на експортні товари Росія скочується в рецесію, і її чекає п’ятиступінчастий шок. Промвиробництво в Росії в неробочому квітні скоротилося на 6,6% в річному вираженні, оборот роздрібної торгівлі впав на 23,4%, а безробіття зросло до 5,8% економічно активного населення.

За оцінкою Мінекономрозвитку, ВВП РФ в квітні впав на 12% – останній раз подібний провал російська економіка зазнала у травні 2009 року. За підсумками року відомство чекає падіння ВВП на 5%, а основний удар припаде на другий квартал – 9,5%.

“Їм в якийсь момент здалося, що ключова проблема пов’язана з Росстатом. У них в голові є чітка картинка: поки про те не написано, цього немає”, – сказало джерело, знайоме з положенням справ в Росстату. За даними інших джерел, деякі чиновники уряду Михайла Мішустіна хотіли взагалі засекретити квітневу статистику, але їм пояснили, що не публікувати цифри не можна. “Тоді вони обрали іншу позицію – намагатися загнати інформацію в пізній вечір”, – сказав джерело.

Кілька років тому Росстат знову опинився в епіцентрі дискусії про достовірності офіційної макроекономічної статистики після низки переглядів показників, зокрема, даних про динаміку ВВП за 2016-2017 роки, коли Росія боролася з наслідками західних санкцій. Служба статистики з тих пір змінила голову і ряд методик розрахунку. А в минулому році російські власті відмовилися від щомісячної публікації статистики реальних доходів населення після п’яти років їх падіння, вважаючи, що цифри не відображали реальний стан справ.