Повінь – зміна системи

Menu
Close

Влади публікують економічну статистику пізно ввечері, щоб не привертати увагу

02.06.2020

Власти публикуют экономическую статистику поздним вечером, чтобы не привлекать внимание

Російський уряд зрушило публікацію даних Росстату на пізній вечір, щоб не привертати уваги до економічних даних, які в умовах пандемії і жорсткого карантину стають “все більш гнітючими”, пише Reuters.

Дані Росстату, який курирує Мінекономрозвитку – основний індикатор економічної ситуації в Росії і важливий елемент прийняття інвесторами рішення про входження або вихід з активів, включаючи рубль і держпапери. При цьому з початку травня офіційна статистика РФ і огляди, що демонструють вплив на економіку коронавіруса і пов’язаних з ним обмежень, виходять пізно ввечері.

Зокрема, інформацію про промвиробництво в РФ в неробочому квітні Росстат опублікував 21 травня тільки в 21:00. В такий же час минулого тижня вийшов оперативний доповідь про ситуацію в економіці в квітні з даними про безробіття та роздрібних продажах. Інша статистика також стала з’являтися за межами звичайного робочого часу, тоді як раніше ці дані традиційно оприлюднювалися в 16:00.

“Росстат забороняють публікувати дані або вимагають, щоб вони як мінімум перенесли час. Тепер намагаються хоч в той же день, але ввечері, щоб не було з ранку ніяких новин”, – сказало джерело агентства, знайоме з ситуацією. Пізня публікація має на увазі, що у журналістів скорочується час для підготовки і роботи з цифрами, а також для спілкування з експертами.

Пізно ввечері стало оголошувати свої оцінки і Мінекономрозвитку. Картина ділової активності за березень, в якій відомство наводить місячну оцінку ВВП, була опублікована 30 квітня після 20:00, а квітневі цифри падіння економіки з’явилися минулого тижня лише в 22:30. Трирічний макропрогноз, що відомство погіршило порівняно з лютневими оцінками, зробленими до пандемії коронавіруса і обвалу нафтових цін, міністерство озвучило в 23:00.

Читайте також:   Путін і саудівський принц підняли нафту

Представник уряду не став коментувати причину пізніх публікацій статистики. У прес-службах Мінекономрозвитку і Росстату затримки пояснюють труднощами, пов’язаними з віддаленою роботою співробітників і збільшеною на них навантаженням.

Раніше економісти заявили, що в умовах пандемії коронавіруса і примусових обмежень економічної і споживчої активності населення, обвалу цін на нафту і падіння попиту на експортні товари Росія скочується в рецесію, і її чекає п’ятиступінчастий шок. Промвиробництво в Росії в неробочому квітні скоротилося на 6,6% в річному вираженні, оборот роздрібної торгівлі впав на 23,4%, а безробіття зросло до 5,8% економічно активного населення.

За оцінкою Мінекономрозвитку, ВВП РФ в квітні впав на 12% – останній раз подібний провал російська економіка зазнала у травні 2009 року. За підсумками року відомство чекає падіння ВВП на 5%, а основний удар припаде на другий квартал – 9,5%.

“Їм в якийсь момент здалося, що ключова проблема пов’язана з Росстатом. У них в голові є чітка картинка: поки про те не написано, цього немає”, – сказало джерело, знайоме з положенням справ в Росстату. За даними інших джерел, деякі чиновники уряду Михайла Мішустіна хотіли взагалі засекретити квітневу статистику, але їм пояснили, що не публікувати цифри не можна. “Тоді вони обрали іншу позицію – намагатися загнати інформацію в пізній вечір”, – сказав джерело.

Кілька років тому Росстат знову опинився в епіцентрі дискусії про достовірності офіційної макроекономічної статистики після низки переглядів показників, зокрема, даних про динаміку ВВП за 2016-2017 роки, коли Росія боролася з наслідками західних санкцій. Служба статистики з тих пір змінила голову і ряд методик розрахунку. А в минулому році російські власті відмовилися від щомісячної публікації статистики реальних доходів населення після п’яти років їх падіння, вважаючи, що цифри не відображали реальний стан справ.

Читайте також:   Руденя: тверські влади підтримають новий інвестпроект компанії B. Braun

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *