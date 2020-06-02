Під Києвом вандали розгромили пам’ятник матерям загиблих воїнів АТО

В місті Миронівка Київської області в ніч на 2 червня невідомий розбив пам’ятну дошку, яка встановлена на честь матерів загиблих воїнів АТО, залишивши по собі слід від черевика.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Миронівського міськради.

Вандала розшукує поліція. Всіх, кому що-небудь відомо про цей інцидент, просять повідомити. Крім того, за допомогу в пошуку вандалів голова ГО «Спілка воїнів-учасників АТО» пропонує винагороду.

Користувачі активно коментують подію. Вони відзначають, що подібне сталося з пам’ятником вже другий раз і закликають встановити там камери відеоспостереження.

«Війна гібридна, а це одне з її проявів», «Та встановіть вже десь поблизу камеру спрямовану на меморіал і відразу знайдеться ця зараза», «Якийсь сепаратист завівся», «У нього ж теж матір є«, — пишуть коментатори.