Судове блокування роботи банків хочуть заборонити

Банки не повинні ставати мішенню при перерозподілі активів.

Таку точку зору висловила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю FinClub.

«Що сталося з Промінвестом? Була примусовий продаж акцій на біржі, результати якої заблоковані рішенням суду. Цим же рішенням Пібу заборонено виконувати цілий ряд операцій, в тому числі тих, які необхідно провести для здачі банківської ліцензії. Перший і найголовніший крок вони зробили – розрахувалися з вкладниками. Як тільки в судах будуть зняті заборони, банк продовжить згортатися», – говорить топ-менеджер НБУ.

Катерина Рожкова розповіла, що представники НБУ обговорювали з депутатами профільного комітету необхідність виведення фінансових інститутів з-під такого удару.

«У різних людей можуть бути різного роду претензії, але не можна дозволяти рішеннями судів блокувати діяльність банку. Адже фактично це є вбивством кредитної установи. Добре, що ПІБ розрахувався з вкладниками, тому рішення суду на ньому негативно не позначається, але якщо припустити, що подібна негативна практика буде регулярно використовуватися по відношенню до працюючих банків, це може призвести до негативних наслідків для банківської системи та фінансової стабільності в цілому», – вважає вона.