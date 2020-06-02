Путін сказав «так» ядерної зброї

Тепер Росія має право застосувати ядерну зброю у відповідь на атаку

Президент Росії Володимир Путін видав указ про засади російської політики в галузі ядерного стримування. Відповідний указ російського президента розмістили на офіційному порталі правової інформації у вівторок, 2 червня.

У документі перераховані обставини, що дозволяють застосування Росією ядерної зброї.

Так, тепер Росія має право застосувати ядерну зброю у відповідь на атаку на її об’єкти інфраструктури, або коли під загрозу буде поставлено саме існування держави.

При цьому ядерний потенціал можна використовувати навіть у випадку напад на РФ із застосуванням неядерного зброї масового ураження, а також зброї. Але рішення про застосування ядерної зброї приймається виключно президентом Росії.

Підкреслюється, що станом на 2017 рік в Росії імовірно перебувало близько 286 пускових установок ракетних комплексів міжконтинентальних балістичних ракет. У 2018 році в складі стратегічних ядерних сил РФ перебували 1420 ядерних боєзарядів. Крім того, станом на 2018 рік Росія мала 11 атомних підводних човнів з балістичними ракетами.