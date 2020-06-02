Reuters: російські влади публікують негативну статистику по економіці в пізній час, щоб залучати до неї менше уваги

На думку членів уряду, таким чином у журналістів не залишається часу, щоб проаналізувати дані, ретельно розібратися в них, взяти коментарі по темі у експертів

В уряді Михайла Мішустіна знайшли спосіб привертати менше уваги до гнітючим цифр, що відображає падіння російської економіки на тлі кризи, викликаного пандемією коронавіруса. Влада цілеспрямовано видають всю негативну статистику в пізній час, пише міжнародне новинне агентство Reuters з посиланням на джерела.

Спочатку в команді Мішустіна хотіли і зовсім повністю засекретити дані, однак згодом вирішили просто оприлюднити їх ближче до ночі. З-за цього економічну статистику, яка в даний час, м’яко кажучи, не вселяє оптимізму, не встигають як слід обговорити, вважають в уряді.

Розрахунок будується на тому, що в денний час у журналістів є час, щоб проаналізувати дані, ретельно розібратися в них, взяти коментарі по темі у експертів. Якщо ж статистика видається ближче до ночі, то це знижує викликається їй резонанс.

«Вони все ще мислять передовицею», – охарактеризував один із співрозмовників Reuters керівництво PR-підрозділи кабінету міністрів. Інший співрозмовник агентства зазначив, що в уряді вважають, ніби «поки про те не написано, цього немає».

Як вважає влада, політика навмисного замовчування та приховування реальної картини в економіці дозволяє у цей важкий час створити відчуття, що Росія – це «острівець стабільності» у світі, який руйнується від удару коронавіруса. Як сказав один зі співрозмовників журналістів, самі по собі цифри і факти, які відображають поточний стан речей, для уряду не так страшні, як їх публікація.