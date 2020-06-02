У Поезії янську посилюють карантинні заходи у зв’язку зі спалахом коронавірусу

У Поезії янську Донецької області знову посилюються протиепідемічні заходи.

Про це повідомляє слов’янська міська рада.

“У Поезії янську спалах коронавірусної інфекції. За три доби підтверджено COVID-19 у трьох жителів міста. З підозрою госпіталізовано до інфекційного відділення чотирьох”, – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим обласна комісія з питань надзвичайних ситуацій ухвалила рішення заборонити роботу установ фізкультури та спорту, фітнес-центрів, а також заняття у групах до 10 осіб у закладах освіти.

Термін дії обмежень не встановлено.