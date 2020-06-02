На Хрещатику пограбували цигани вагітну й спробували поцупити сумку бізнес-аналітика Наймана, але він відбився, – Боднар

Три жінки намагалися пограбувати на столичному Хрещатику бізнес-експерта Еріка Наймана.

Про це розповів у Facebook активіст Сергій Бондар.

“Ну а тепер серйозно. На цьому фото ц*г*ні грабують бізнес-експерта Еріка Наймана. Хрещатик. Центр міста. Серед дня. Ерік підтвердив. Але каже, що тільки встигли залізти в сумку і він помітив. Після Еріка ці ж грабіжниці пограбували вагітну жінку. Вона не змогла відбитися, як це зробив Ерік. Що далі? Кого мають пограбувати ще на Хрещатику, щоб ХОЧ ОДНУ тварюку посадили?”, – написав він.