На Київщині ще більше послабили карантин: що дозволили відкрити

У Київській області ввели третій етап ослаблення карантину.

Про це розповів тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу 2 червня, який транслювала прес-служба КОДА на своїй сторінці в Facebook.

«У Київській області запущений третій етап виходу з карантину. Зробили це з урахуванням поліпшення одночасної наявності трьох медичних показників», – заявив він.

За його словами, мова йде про інцидентності, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, та середню кількість ПЛР-тестувань.

Володін зазначив, що в області було дозволено відкрити басейни та спортзали, а також відвідування навчальних занять у групах до 10 осіб, у тому числі, автошкіл. Відновили і рух залізничного транспорту, міжобласні автотранспортні пасажирські перевезення.

«При цьому відкриття дитячих оздоровчих таборів, санаторіїв, «зелений туризм» можливий лише на останньому етапі карантину та за умови дотримання протиепідемічних рекомендацій. А ось дитячі садки вже почали працювати», – сказав чиновник.

Він зазначив, що на Київщині за станом на 2 червня відкрилося 114 установ дошкільної освіти, в які було прийнято 2589 дітей, але поетапне відкриття дитсадків все ще триває.